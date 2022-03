Données de santé, entre bien commun et individualisme

Si en l'état le traitement des données de santé peut rendre méfiants les patients, ces derniers sont en revanche susceptible de lui accorder une confiance démesurée dès lors que la médecine algorithmique, qui s'appuie sur des données massives, aura prouvé son efficacité en termes de qualité des soins et de réduction d'erreurs de diagnostic. En 2019, 80 % des entreprises de santé digitale et 71% des sociétés de diagnostic déclaraient avoir utilisé l'intelligence artificielle et le big data dans leurs activités (France Biotech). La réalité du consentement du patient et l'effectivité de son choix risquent ainsi d'être amoindries (1). Le consentement libre et éclairé, sur lequel repose le choix de la thérapeutique et la garantie de sa mise en œuvre, serait ainsi automatiquement donné aux propositions de décisions fournies par le / les traitements des données de santé.



Pourtant, la réussite d'une thérapeutique dépend en partie de son acceptation par le patient eu égard à ses préférences ou aux nombreux aspects psychiques engagés, paramètres dont il est craint qu'ils ne soient pas ou mal intégrés dans le traitement des données de santé. Le Conseil d'État relevait à cet égard que ces derniers ne sont pas infaillibles. La médecine algorithmique ne doit donc pas « donner au patient l'illusion que le regroupement de grandes masses de données permet, à lui seul, d'aboutir à des diagnostics et des propositions de thérapie plus pertinents que les prescriptions d'un médecin » (2).



Dans la perspective du futur espace européen des données de santé (EHDS), qui est à l'agenda de la présidence française de l'Union européenne, une réflexion autour d'une protection collective, et pas seulement individuelle, des données de santé et de leur traitement semble nécessaire et cela implique une nouvelle approche de la notion du consentement.