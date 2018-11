Éclairage connecté : Witti, un nouvel acteur sur le marché des solutions intégrées

« La ville intelligente, ce n’est pas simplement la gestion de l’éclairage »

», c’est le leitmotiv de la société française Witti, dont le siège est installé à Loos-en-Gohelle(Pas-de-Calais). Spécialisée dans la conception et le développement de luminaires à LED, de capteurs programmables et communicants, le tout géré par une plateforme centrale permettant de programmer et superviser à distance et en temps réel le réseau, la société nordiste vient d’annoncer un partenariat stratégique avec la société québécoise DimOnOff®.Forte de plus de 12 ans de R&D, DimOnOff® a mis au point un système complet de gestion et de contrôle d’appareils IoT destiné au marché des villes et communautés intelligentes. La solution comprend des modules de communication, qui font le relais entre les objets connectés et la plateforme de gestion et de contrôle SMCS Connect {ED}. Cette plateforme peut supporter un nombre illimité d’objets connectés tels que des luminaires, des capteurs, des compteurs et d’autres applications IoT.», explique Frédéric Guinard, Directeur Général et co-fondateur de Witti. «.»Avec cette association, l’entreprise d’éclairage qui s’investit désormais dans une solution qui répond au besoin des gestionnaires des réseaux publics soucieux d’économiser l’énergie tout en répondant aux contraintes environnementales. Une solution intelligente qui s’appuie pleinement sur l’évolution des technologies en la matière, tant au niveau des systèmes d’éclairages, désormais moins énergivores, que des systèmes de gestion à distance et des capteurs de présence qui permettent d’assurer un éclairage optimum quand le besoin s’en fait sentir. Grace à ce « joint-venture », les deux entreprises ne manquent pas d’arguments. Et elles comptent bien le démontrer au prochains. (Stand B 61 Pavillon 4)Witti qui a développé un module de communication (IRIS) utilisant la technologie de réseau maillé Wirepas intégrée dans sa gamme de luminaires LEDs pour les contrôler à distance précise que cette association ouvre désormais des perspectives en matière de transition vers la ville intelligente et responsable.» , avance M. Têtu, PDG de DimOnOff®. «».L’affaire n’est pas aussi simple. Les villes, à la recherche d’économies dans des budgets de plus en plus contraints pour les collectivités font que le secteur de l’éclairage public est très concurrentiel. Mais les axes de développement des deux sociétés s’appuient sur une solution facilement intégrable, miniaturisée et modulaire avec des capteurs utilisant un réseau maillé particulièrement efficace et qui ouvre un champ d’applications suffisamment large pour qu’il retienne l’attention des gestionnaires de réseaux publics. C’est le cas notamment des capteurs de bruit, de mesure de pollution, de niveau des eaux et des égouts etc. derrière lesquels s’interface un système puissant de gestion des données.Le canadien DimOnOff® est un pionnier innovateur dans le domaine des technologies de contrôle sans fil et de télésurveillance, implanté en Amérique du Nord, dans le secteur des réseaux d’éclairage routiers et des grands établissement publics. L’entreprise qui s’appuie sur un résultat de plus de 10 années d’expérience et de recherche et développement (R&D), figure actuellement parmi les principaux acteurs du marché international.Pour en savoir plus http://www.witti.fr