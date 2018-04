En 20 ans Laval Virtual est devenu le salon de référence de la réalité virtuelle et augmentée

« Depuis sa création, Laval Virtual met un point d’honneur à valoriser les secteurs qui s’intéressent aux nouvelles réalités dans leur approche professionnelle quotidienne », poursuit le directeur du salon. « Cette année Laval Virtual a ainsi choisi de s’intéresser cette année, entre autres, à l’effervescence du domaine artistique avec l’exposition d’art internationale « Recto VRso ».



Situé au coeur du salon, Le Recto VRso IN, exposait 14 artistes qui utilisent la réalité virtuelle et mixte comme médium artistique. Une version OFF de cette exposition mettait en lumière des parcours artistique dans des lieux improbables de la ville, tels le musée d’art naïf, les bains douches, ou encore le bateau lavoir, autant de lieux que les lavallois connaissent et ont permis d’associer l’ensemble de la ville à l’événement technologique.



Ce qui fait également la force de ce salon technologique à la campagne, c’est la compétition organisée auprès des jeunes pousses technologiques. Cette année 159 candidatures ont été proposées aux organisateurs. 21 ont été primés et les 12 meilleurs ont été récompensés lors de la première journée du salon, parmi lesquels « Industry 4.0 : Mixed Reality for quality control par Immersion » dans la catégorie Transport & Mobility. Un résultat suivi entre autres par Renault Truck qui s’intéresse au sujet.



« Le constructeur français Renault Trucks étudie les avantages de la Réalité Mixte pour les processus de production. Immersion a conçu avec Renault Trucks un prototype utilisant la réalité mixte pour le contrôle qualité moteur. Le jury des Laval Virtual Awards a apprécié cette belle réalisation qui met bien en avant le potentiel de la Réalité Augmentée pour l'Industrie 4.0 en matière d’usages », déclarait Simon Richir, Directeur scientifique de Laval Virtual.



A l’issue de ce concours un partenariat entre Laval Virtual et Mondial Tech, l’événement de la filière automobile organisé en parallèle du Mondial de l'Automobile et qui permet de faire cohabiter les acteurs des nouvelles technologie et les constructeurs automobiles. « L’apport de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée dans le monde de l’automobile sera ainsi mis en valeur dans un dispositif marqué Laval Virtual », souligne le directeur du salon. Plus de 750 m2, des exposants internationaux, des conférences dans un espace dédié BtoB (Mondial Tech) sur le Mondial de l’Auto qui se tiendra du 1er au 6 octobre 2018.



En attendant la prochaine édition qui se déroulera du 20 au 24 mars 2018, Laval Virtual qui sera donc présent au Mondial Tech, s’exportera également en Chine, du 8 au 10 novembre pour la seconde édition du Laval Virtual Asia, confirmant si besoin était le positionnement mondial du salon Lavallois.