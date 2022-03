En cas de risque majeur, serez-vous prévenus à temps ?

Pour les collectivités territoriales qui se sont dotées depuis longtemps d’un site internet et de services capables de répondre aux questions des citoyens sur les réseaux sociaux, l’arrivée des applications mobiles citoyenne permettant de publier des informations sur le fonctionnement de la ville et de ses services, est apparue comme la panacée.Mais les récents événements (Covid-19, inondations, menace nucléaire en Ukraine…) nous rappellent qu’un risque majeur est toujours possible. Pour les autorités il est donc important de pouvoir prévenir l’ensemble de la population dans un délai très court sur les mesures qui peuvent être prises pour limiter le risque.Bien sûr de nombreux moyens d’information existent : journaux, radio, télévision, réseaux sociaux et maintenant applications citoyennes, pour pouvoir toucher une grande partie de la population. Mais comment être sûr de pouvoir informer officiellement tout le monde et éviter le dérives et exploitations de personnes bien intentionnées.En France, 95% des citoyens sont équipés d'un téléphone mobile, note le site Vie Publique . Cet outil de communication permet donc à priori de toucher tous les foyers, notamment à l’aide d’une application dédiée qui permet d’informer sur les travaux en cours, les problèmes de circulation, les disponibilités des parkings, les événements à venir ou en cours, l’ouverture des équipements publiques… Ces applications qui permettent aux citoyens de dialoguer avec les élus et services, sont désormais capables d’envoyer des alertes par message surgissant ou SMS. Mais ces messages s’adressent aux seules personnes ayant installé l’application sur leur application, ces dernières s’inscrivant le plus souvent de manière anonyme, avec des pseudos.Selon Ciitélécom , entreprise spécialisée dans les solutions de télécommunications et notamment les automates d’alerte à la population, serveurs vocaux, et solutions d’envoi en masse de SMS…, à ce jour plus de 8000 communes françaises seraient équipées de ces applications citoyennes.