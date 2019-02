Énergie : le rapport de l’Ademe battu en brèche par l’Académie des technologies

« La conclusion devrait-être de ne pas conclure »

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) serait-elle devenue radicale en matière de transition énergétique ? La synthèse de son évaluation du Mix électrique à l’horizon 2060, publié en décembre 2018, semble poser question. Notamment pour « l’ Académie des technologies », Établissement public administratif qui regroupe des ingénieurs, industriels, chercheurs, agronomes, architectes, médecins, sociologues, économistes, avec une forte représentativité des directeurs de recherche du privé et dont l’une des missions est «».Sans contester le rapport de l’Ademe, cette association qui s’inscrit pleinement dans une politique de développement des énergies renouvelable, appelle à la plus grande prudence.En 2017, l’énergie nucléaire comptait pour 71,6% de la production électrique en France métropolitaine, très loin devant l’hydroélectricité (10,1%), le gaz (7,7%), l’éolien (4,5%) ou encore le solaire photovoltaïque (1,7%). «», rappelle le site connaissancedesenergies.org Dans son étude publiée le 10 décembre, l’Ademe présente 7 trajectoires d’évolution du mix électrique français entre 2020 et 2060 censées refléter les différentes «» et notamment des niveau de la consommation, coût des technologies, acceptabilité plus ou moins forte des énergies renouvelables, … Sur cette base, l’Agence considère que « l».L’Académie des technologies pointe du doigts les erreurs de méthodes et les contractions de ce rapport. «», déclare l’association. «».Selon l’association, cette étude est «», qui se concentre uniquement sur le secteur électrique en faisant l’impasse sur le nombre d’interactions avec les autres secteurs énergétiques. Elle regrette notamment que le coûts induits du gaz de ce « Mix électrique », ne soient pas pris en compte.Mais, ce que l’Académie pointe du doigt c’est la quasi-stagnation de la demande d’électricité jusqu’en 2060. «», précise l’association. «».A cette observation s’ajoute la hausse significative des facteurs de charge de l’éolien terrestre, «», selon l’Académie, en négligeant les facteurs de charge des énergies intermittentes. «».L’Ademe qui semble privilégier les énergies intermittentes propose un système électrique qui, en l’état actuel des technologies, ne garantit pas le synchronisme des technologies. «», appuie l’Académie, considérant que l’ajustement aux variations rapides et fréquentes du réseau ne pourra pas être assuré. Il semble donc impossible de privilégier une projection par une autre et donc «», soutient l’Académie des technologies.Pour les membres de cette dernière, la transition énergétique, porteuse de changements majeurs pour les futures générations, va couter plusieurs milliards d’Euros. «». Et a l’heure où le coût de l’énergie compte pour beaucoup dans les dépenses des ménages il est opportun de ne pas s’engager dans des solutions aléatoires qui présentent un risque avéré pour l’avenir du territoire. Reste à savoir qui de l'Ademe ou de l'Académie des technologies à raison, l'avenir nous le dira.