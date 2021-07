Enquête : souveraineté numérique, la grande absente du sondage

Une ville aux espaces verts et collaboratifs où jardiner, jouer et se promener, vous en rêvez ? En tout cas, 74,5% des 18/25 ans en brûlent d’envie d’après notre étude réalisée auprès de cette tranche d’âge. Notre précédent rapport listait les souhaits et les alternatives proposées par une jeunesse investie et aux valeurs écoresponsables. A cette conscience écologique, rajoutons une conscience inclusive.



En effet, parmi les interrogés, Maxime Le Blanc, 21 ans, propose de mettre en place « un dispositif qui rassemble tous les évènements/règlementations de la ville facilement accessible sans qu'on aille chercher l'information. » D’après lui, « c'est difficile d'avoir une visibilité sur des évènements sans creuser sur internet ». Accessibilité et visibilité sont relevées avec raison : ces deux éléments renforceraient l’inclusion de tous les citoyens à leur commune via un outil numérique à portée de main.



Ce sentiment d’appartenance à une ville future passerait également par le développement des transports en commun d’après 48,9% des consultés. Le rôle social de ce moyen de mobilité est essentiel. En effet, cela assure un dynamisme et un accès à tous vers les services publics, que ce soit dans le domaine de la santé, de l’éducation, du loisir…



Entre autres exemples et adaptables à toutes les villes, voici une idée originale pour créer des liens entre les Angevins : Julia Ghiloni, 22 ans, propose « une œuvre d'art qui serait significative de la ville d'Angers (exemple : Les lettres d'Hollywood). Par cette création matérielle, la ville de demain serait associée à cet élément qui permettrait aux citoyens d'en faire leur fierté, de s'unir et de s'y référer. »