Et si la technologie ré-humanisait le secteur sanitaire et social

Le secteur de la santé, des hôpitaux aux EHPAD, traverse aujourd'hui une crise majeure qui a commencé il y a déjà presque 20 ans. Cette crise trouve ses racines dans sa lointaine histoire, des Hôtel-Dieu aux congrégations qui géraient ces lieux avant l'émergence de la professionnalisation du secteur. Cette professionnalisation a progressivement entraîné tous les acteurs dans une exigence de qualité, tout à fait légitime, initiée et voulue tant par l'État, les professionnels, les usagers que les familles.



Le secteur a dû progressivement s'adapter à une exigence de technicité, de règles, de traçabilité, avec son corpus de documents, de dossiers, de projets et de plans, la plupart répondant aux différentes crises ou scandales qu'il a traversés. Cette adaptation s'est opérée dans un contexte d'évolution de la société qui attend de la qualité et des résultats mesurables, alors que les contraintes budgétaires et l'augmentation de la dépendance se sont renforcées, imposant à tous des changements de pratiques, sans que les acteurs du secteur puissent mobiliser les ressources humaines pour y répondre. La conjugaison de ces phénomènes a entrainé une forte augmentation des compétences organisationnelles et techniques des équipes, mais a aussi provoqué une intensification de la charge de travail, au détriment de la dimension relationnelle de l'ensemble des métiers du secteur.



Avec la déshumanisation qui en a découlé, l'attractivité de ces métiers a été mise à mal, entraînant un cercle vicieux en termes de formation et de recrutement, rendant toujours plus difficile de répondre aux exigences. Pire encore, cette situation a provoqué découragement et épuisement chez les professionnels tout autant que pour les usagers et les familles. Ce constat est aujourd'hui plus criant que jamais, et le secteur de la santé semble dans une impasse tant la situation est dégradée. Malgré quelques mesures d'urgence, aucune des solutions déjà connues ne semble pouvoir y répondre.