Filière numérique : les métropoles du Grand Ouest veulent débaucher les talents parisiens

L’ambition de Christophe BÉCHU, Emmanuel COUET, François CUILLANDRE, Johanna ROLLAND et David SAMZUN, respectivement maires d’Angers, Brest, Nantes, Rennes et Saint-Nazaire est limpide. Réunis au sein d’un même pôle métropolitain, ils veulent faire rayonner le Grand-Ouest. Pour cela ils sont prêts à tous les exercices pour attirer les talents sur leur territoire et notamment dans le secteur du digital dont chacun sait qu’il est porteur d’avenir sur le plan économique. Qu’il s’agisse de grandes entreprises susceptibles de créer des emplois, de jeunes pousses ou encore d’ingénieurs ou chercheurs, la conquête de l’ouest français est désormais ouverte.



A elles seules les plus grandes métropoles de ce territoire qui regroupe les régions Bretagne et Pays de la Loire, représentent 1.7 million d’habitants (sur 6,931 millions) , 875 000 emplois, 190 000 étudiants. Situé entre l’océan Atlantique et la Loire, ce territoire qui bénéficie d’un climat plutôt agréable, tous comme ses paysages et son patrimoine, est aussi doté d’un très bon réseau routier, ferroviaire et aérien, mais aussi d'un excellent réseau de télécommunication (fibre et 4G).



Un terrain favorable au développement des entreprises technologiques puisque depuis la création du label French Tech, les écosystèmes du Grand Ouest sont reconnus pour leur dynamisme et leur croissance. Avec plus de 700 startups et une filière numérique en pleine expansion ce territoire sur lequel les élus s’emploient à établir des liens durables dans les domaines du développement économique, des infrastructures de transports et de l’innovation, bat des records en terme de créations d’entreprises et d’emplois dans un secteur qui n'a rien à envier aux USA, situés en face, de l'autre coté de l'Atlantique.



Mais si ces entreprises du secteur digital, de plus en plus nombreuses, sont créatrices d’emplois elles nécessitent de fortes compétences pas toujours faciles à trouver sur place malgré l’implantation de grandes écoles et de centres de formation. Il est donc nécéssaire pour les élus des métropoles concernées, et pour le reste du territoire qui en bénéficie inévitablement, d’aller chercher les compétences un peu plus loin. Surtout quand on vise une stature européenne.



En effet, si les grandes agglos de l’ouest ont décidé de travailler ensemble, c’est surtout pour mettre en valeur le dynamisme économique des villes qui les composent, démontrer leur capacité à se mettre en réseau, avec un objectif commun : faire du Grand Ouest un territoire numérique européen.