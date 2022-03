Flambée de l’électricité : c’est le moment de passer à l’éclairage LED

Éclairage, machines-outils, chauffage, cuisson, froid, téléphone, transports, informatique, santé…, il parait difficile, aujourd’hui, de se passer de l’électricité, tant elle est devenue indissociable de notre vie quotidienne. Indispensable au développement économique, social et industriel dans tous les pays du monde sa consommation ne cesse d’augmenter. En France, selon RTE (Réseau de Transport d'Électricité), la consommation d’électricité a triplé de 1973 à 2010, passant de 171 TWh à 471 TWh, pour ensuite se stabiliser aux alentours de 475 TWh. Si la consommation a flambé, les tarifs aussi et notamment depuis septembre dernier. Malgré l'ouverture du marché de l'électricité et du gaz naturel à la concurrence, depuis le premier juillet 2007 pour les particuliers et depuis 1999 pour les entreprises grosses consommatrice et donc la présence de fournisseurs alternatifs, les tarifs n’ont cessé de grimper pour atteindre des prix records en ce printemps 2022.Alors forcément les consommateurs, qu’ils soient particuliers, entreprises et même collectivités territoriales, cherchent à faire réduire leur consommation. Dans le secteur résidentiel, c’est le chauffage (27,6%) qui est le plus gourmand en énergie, suivi du froid et du lavage (18,5%), et du multimédia et de l’informatique (13,5%). L’éclairage ne représente que 5,6 %. Dans le tertiaire et l’industrie c’est à peu près équivalent (4%), sauf dans les immenses entrepôts logistiques, les usines, les centres commerciaux et les villes. Pour ces dernières, l’éclairage urbain représente un peu plus du tiers de la consommation d’électricité.Les collectivités n’ont d’ailleurs pas attendu la flambée des prix pour réagir. Depuis plusieurs années elles font changer les lampes à sodium, très énergivores, par des luminaires à LED, solaires pour certains, voire connectés à des capteurs de présence ou un système de supervision afin de réduire l’intensité lumineuse, selon les usages.Le poste étant moins importants dans certaines entreprises et chez les particuliers, le changement s’opère plus lentement. Et pourtant «», explique Didier PETIT-BRISSON, CEO d’ EAS Solutions , spécialiste des éclairages LED pour les professionnels.Selon Didier PETIT-BRISSON, «». Idem pour les particuliers qui peuvent toujours remplacer leurs ampoules à incandescence, halogènes ou fluo compactes, par des ampoules LED lesquelles permettent de produire de la lumière avec une très faible tension (quelques volts) à un très bon rendement lumière/énergie et une durée 30 fois supérieure aux autres ampoules.