Fortes chaleurs : comment bien dormir la nuit, sans climatisation ?

« L’enjeu pour le futur sera de faciliter l’accès des ménages à des solutions de fraîcheur douces, pour améliorer le confort thermique des personnes sans (trop) réchauffer la planète. »

De plus en plus de français ont pris conscience que l’augmentation des températures, notamment pendant la période estivale, est l’une des conséquences du réchauffement climatique. Ils s’attendent donc à devoir supporter des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, et de plus en plus intenses. Les membres du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) estiment, dans leur dernier rapport, que la température de 50°C pourrait être atteinte à l’horizon 2050 sur une grande partie de l’hexagone. La canicule que nous avons connu à la mi-juin, avec des températures dépassant les 40°, alors que nous n’étions pas encore en été, est considéré comme l’un des signes avant-coureurs. «», préviennent les experts en climatologie.Comment continuer à vivre et surtout se reposer la nuit, quand nous atteignons de telles températures sous nos latitudes. De plus en plus de personnes ont recours à la climatisation de tout ou partie de leur maison afin de pouvoir, notamment la nuit, retrouver un sommeil salvateur. Mais les effets pervers de ces installations sont connus et pour éviter que la terre se réchauffe encore plus, il serait bon de s’en dispenser.Source majeure d’émission de gaz à effet de serre (GES), la climatisation est en plus responsable de 10% de de la consommation électrique mondiale, selon l’ADEME.Alors comment retrouver des conditions de sommeil optimales et récupérer de la journée, sans en passer par l’installation d’une climatisation ? En s’équipant d’un surmatelas rafraichissant, lequel consomme peu de courant et permet aux utilisateurs d’avoir enfin un sommeil réparateur, indispensable à notre hygiène de vie et notre santé.», c’est ce que propose la société NEO FACTORY qui, quinze ans après le lancement de son surmatelas rafraîchissant CLIMSOM (acronyme de CLIMatisation du SOMmeil), offrant une amplitude thermique allant de 18°C à 48°C, complète son offre avec un modèle en silicone spécialement conçu pour les périodes de très fortes chaleurs et capable d’atteindre des températures encore plus fraîches, jusqu'à 15°C.En fait cette société spécialisée et innovante, propose deux surmatelas interchangeables permet d’adapter la température de son lit au gré des conditions météorologiques. Une alternative écologique et économique, face aux climatiseurs traditionnels. Avec à la clé, une consommation d’énergie 10 fois moins importante et surtout aucune émission de GES.», explique Frédéric CLAUDEL, co-fondateur de NEO FACTORY – CLIMSOM. «Facile à installer et adaptable à toutes les literies, l’ensemble de surmatelas CLIMSOM, format 70 x 190, fonctionnent par circulation d'eau via un fin réseau de tubulures en silicone qui porte le couchage à la température désirée grâce à un boitier placé sous le lit. Une télécommande favorise une utilisation intuitive simple et rapide (allumage, arrêt, départ différé …).Le prix de l’ensemble comprenant le thermo contrôleur et sa télécommande, un surmatelas canicule en silicone (amplitude thermique 15 à 48°C) et personal en coton (amplitude thermique 18 à 48°C), est fixé à 469 euros, sur la boutique en ligne www.climsom.com Pour faciliter l’accès à sa technologie, CLIMSOM a noué un partenariat avec Younited Crédit afin de proposer des solutions de paiement sans frais en 2 ans, 3 ans voire 4 ans selon le montant. L’objectif de l’entreprise étant de le rendre accessible au plus grand nombre et ainsi contribuer à la sauvegarde de la planète. Selon cette dernière, qui propose également un simulateur d'économie d'énergie , cet équipement permettrait de faire économiser en moyenne : 142 € par an pour une chambre, par rapport à la consommation d’un climatiseur. De quoi amortir l’investissement en quelque années sans contribuer au réchauffement climatique, l’équipement de rafraichissement proposé par NEO FACTORY ayant une faible consommation énergétique et une faible empreinte écologique.