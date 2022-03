Forum des Interconnectés 2022 : Pour une société numérique responsable

Créé en 2009, par l’ AdCF – Intercommunalités de France et France urbaine , le réseau des Interconnectés a pour mission d’accompagner la transformation numérique des collectivités à travers des solutions concrètes fondées sur le partage, l’intelligence collective, la proximité de l’usager.S’affichant comme la première association nationale de diffusion des usages et innovations numériques au service des territoires, interlocuteur de référence de l’État, cette structure qui permet aux élus locaux et agents des collectivités de se rencontrer, est à la fois plateforme d’échanges, centre de ressources et espace de partages physiques et numériques.Organisé précédemment à Lyon où est installé le siège de l’association, les organisateurs du Forum des Interconnectés ont choisi de traverser la France pour s’installé à Nantes (44), ville de Francky TRICHET, président des Interconnectés et vice-président de Nantes métropole.Au cours de ces deux jours intenses, plus de 600 élus des collectivités se sont retrouvés pour échanger entre eux et avec les acteurs de la médiation numérique, les services de l’État : Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et Direction interministérielle du numérique (DINUM), ainsi que les entreprises et start-up spécialisées sur les enjeux numériques.Pour les organisateurs du Forum des Interconnectés, l’enjeu clairement identifié était de définir le socle commun des valeurs d’une société numérique désirable : inclusive, écologique, responsable, au service de l’intérêt général.», affirmait Francky TRICHET, lors de l’ouverture du Forum.Pour la première fois, toutes les associations représentatives des collectivités et de leurs groupements étaient unies pour porter d’une même voix le modèle d’une société numérique responsable. «», ont appuyé les organisateurs dans un communiqué.L’ Association internationale des Maires francophones (AIMF) avec les maires des villes francophones d’Agadir, Bruxelles, Dschang, Kindia, Namur, Lausanne, Genève, Montréal, Québec participaient à ce Forum, sur place ou à distance, afin de partager ces valeurs et engager des actions communes notamment en matière de partage des données au service des politiques territoriales.