Schooltopia, un concept de soutien scolaire qui permet de se réconcilier avec les maths

Depuis plusieurs années, les observateurs de la scolarité des Français notent un désintérêt croissant pour certaines matières enseignées dans les établissements scolaires et notamment les mathématiques. La France se classe même au dernier rang de l’Europe en ce qui concerne cette discipline. Et ceci malgré les changements entrepris par les différents ministres de l’Éducation Nationale.S’il y a des Français qui adorent les maths, ils sont aussi de plus en plus nombreux à s'en éloigner. En 2021, après la mise en place de la réforme du lycée et du bac, seuls 59 % des élèves de terminale suivaient encore un enseignement des mathématiques... au lieu de 90 % auparavant. De quoi inquiéter les parents qui aimeraient que leur progéniture poursuive des études scientifiques.En partant du principe que le plaisir d’apprendre mène à la réussite scolaire, une jeune entrepreneuse Strasbourgeoise, Leila ANCELIN a créé la startup « Schooltopia » : une école en ligne ludique qui plonge les adolescents dans une histoire amusante et les aide à appréhender les mathématiques autrement. «», explique la créatrice.Apprendre tout en s’amusant, sans perdre pour autant le sérieux des matières enseignées, c’est le principe de cette méthode digitale qui permet de contribuer à l’épanouissement des enfants et des adolescents.», poursuit Leila ANCELIN. «». Et c’est un petit robot dénommé « Toshi » qui joue le rôle de l’enseignant et permet, grâce à ses facéties, à intéresser l’élève et lui faire comprendre les notions qu’il peine à assimiler lorsqu’il est au collège ou au lycée. Les personnages qui sont utilisés pour cette plateforme d’apprentissage n’ont pas été choisi au hasard : ils correspondent par leurs traits et leurs attitudes aux codes employés par les enfants et les adolescents, au quotidien.Véritable plateforme de soutien scolaire ludique, Schooltopia fait intervenir des compétences transversales, que l’élève doit maîtriser : la lecture, la compréhension de l’histoire, les cours de mathématiques, etc. Toutes les aventures ont été conçues par niveau de difficulté, donc chaque élève peut aller à son rythme, pour acquérir les bases nécessaires. Avec un niveau de difficulté graduel, chaque parcours est personnalisé et encourage l’enfant à essayer de résoudre son contenu. «», ajoute la jeune entrepreneuse.Toutes les histoires de la plateforme sont préparées par des professeurs et l’ensemble des cours sont basés sur les programmes de l’éducation nationale. Il existe également du contenu spécialement conçu pour faciliter l’apprentissage des élèves dyslexiques. Elle-même ancienne professeure de sciences, Leila ANCELIN a enseigné pendant 10 ans à domicilePour l’instant seuls cours de mathématiques, de la 6e à la 3e, sont proposés sur la plateforme. Mais d’autres formations suivront dans les mois à venir. Le programme officiel est décliné sous forme d’épisodes contenant chacun 1 histoire, 2 leçons, 4 exercices et 2 QCM. De plus, chaque leçon est téléchargeable sous format PDF.Il est déjà possible de tester 3 épisodes complets gratuitement et sans engagement, en s’inscrivant sur le site de Schooltopia . L’abonnement annuel est proposé au prix de 99€ pour les 100 premiers inscrits, 119€ pour les suivants et 149 € en septembre. En précommandant avant la fin d’été, les utilisateurs auront accès aux épisodes déjà sortis et aux prochains à un tarif avantageux.Schooltopia est compatible avec Mac, PC, Android et iOS et peut être visionné sur tous types de supports : ordinateur, tablette et téléphone.Créée en 2021, la startup Schooltopia est soutenue par LDE, 1er libraire scolaire de France papier et numérique, ainsi que l’incubateur SEMIA à Strasbourg. Financée par la région Grand Est et La French Tech, la startup a déjà obtenu le label « French Tech Seed » et a réalisé une première levée de fonds de 220 K € en mars 2022.