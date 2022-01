Gaspillage alimentaire : Hors Normes mise sur les légumes moches

Selon un rapport de l’ADEME , l’Agence de la Transition Écologique, publié en mai 2016, 32% du gaspillage alimentaire a lieu sur les sites de production des produits alimentaires. La grande distribution qui se charge de commercialiser les produits alimentaires, a établi des critères de ventes qui prennent en compte non seulement le calibre des fruits et légume, mais aussi leur aspect général.L’un des enseignements majeurs de l’étude de l’ADEME est que chaque acteur, tout au long de la chaine alimentaire, participe aux pertes et gaspillages alimentaires, à son niveau mais également en aval et en amont, par le jeu des relations commerciales. Au total, ce sont 10 millions de tonnes de produits perdus et gaspillés pour l’alimentation humaine par an en France. Et pas seulement des fruits et légumes.», précise l’Agence de la Transition Écologique. A cela s’ajoute l’impact carbone de ces pertes et gaspillages qui correspond à 15,3 millions de tonnes équivalent CO2 (Mteq) soit 3 % de l’ensemble des émissions de l’activité́ nationale. Ce n’est donc pas négligeable.», poursuit l’Agence.Des éléments suffisants pour motiver une jeune entreprise, « Hors Normes », à récupérer les fruits et légumes dont l’aspect ne permet pas de les mettre en vente sur les étals des commerces alimentaires, pour en faire des paniers proposés aux consommateurs à des prix particulièrement attractifs.Lancée à Paris en 2020, la start-up « Hors Normes », désormais acteur de la chaine de distribution de fruits et légumes, entant bien de donner une chance à ces produits en livrant des paniers de fruits et légumes bio « moches ». La jeune pousse vient tout juste de s’implanter à Lyon, depuis 11 janvier 2022, afin d’étendre ses services, rapporte Actu Lyon