Gaspillage et économie circulaire : un projet de loi salué par les représentants des collectivités territoriales.

Le projet de loi relatif à «», présenté dernièrement en Conseil des ministres par Brune Poirson, la secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, fait suite à la feuille de route pour l’économie circulaire dévoilé par le gouvernement en avril 2018. Tenu de transposer les directives européennes en la matière, le gouvernement prend aussi en compte les résultats du grand débat national dans lequel l’environnement et la réduction des déchets sont apparus comme des préoccupations importantes pour les citoyens français qui se sont exprimés.Brune Poirson qui porte ce texte d’une quinzaine d’article depuis deux ans, a rappelé lors de son récent passage à Angers (49) que le modèle linéaire, - «» -, appartenait au siècle dernier. Il faut, selon la ministre, « entrer dans le XXIe siècle, celui du modèle circulaire : «». Pour cette dernière le texte qui sera présenté au Parlement en septembre prochain est : «». S’il est bon pour la planète, pas si sur qu'il le soit pour les consommateurs. Les acteurs économiques qui seront appelés à payer plus cher pour prendre en compte la gestion des déchets risquent fort de répercuter ce surcout sur le prix des marchandises. A leur charge de réduire les déchets potentiels pour réduire les coûts et aux consommateurs de changer leurs habitudes de consommations. Le succès du vrac dans la grande distribution en est un exemple.L’ association France Urbaine qui compte 104 membres de toutes tendances politiques, représentant, plus de 2 000 communes dans lesquelles réside près de la moitié de la population française, soit une bonne représentativité de la diversité urbaine, ainsi que l’ AdCF (Assemblée des Communautés de France) qui fédère près de 1000 intercommunalités, ont tenu à « f» avant que ce projet arrive entre les mains des députés et sénateurs. «», les membres des deux associations, qui se sentent très concernées, par le texte, du fait qu’elles gèrent les déchets sur le terrain, affirment qu’elles «».Pour ces dernières le texte qui apparait trop orienté déchets, «». En effet selon France urbaine et l’AdCF, ce texte «».Si les collectivités territoriales trouvent intéressant l’introduction de la modulation, sous forme de bonus / malus, de l’éco-contribution, elles soulignent que celle-ci devrait avoir un effet incitatif en matière d’éco-conception. «», appuient les deux associations.Ces dernières saluent également la création de nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs (REP) laquelle devrait favoriser une diminution des charges pesant sur les intercommunalités et notamment celles concernant les mégots de cigarettes et les lingettes. «», rapportent les associations.Elles soutiennent la mise en place d’un «» et la faveur donnée aux pièces de rechange issues de l’économie circulaire lesquels permettront d’accélérer la mise en place de filières de réemploi. «», soulignent les associations qui n’oublient pas que malgré ces textes et leur temps de mise en œuvre, elles devront supporter les surcouts de traitement de certains déchets, sans disposer des ressources nécessaires.Enfin les représentants des grandes villes et métropoles suggèrent d’étudier et expérimenter avant toutes généralisation. «», précisent France Urbaine et l’AdCF. Elles devront intégrer l’existant et l’expérimentation devra être conduite sur la base du volontariat. Enfin les représentant des collectivités confirment leur disponibilité pour participer à toutes les démarches officielles allant dans ce sens, sans pour autant s’inscrire dans les démarches précipitées initiées par certains groupes industriels intéressées.