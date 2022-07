Grenoble, une ville de montagne qui soutient les startups du sport et des loisirs

», affirment Sylvaine Linden et son mari, les dirigeants d’Ecoload. C’est lors d’un week-end à Barcelone qu’ils ont eu l’idée d’une station de recharge solaire en se demandant comment les cyclistes en VAE (Vélo à Assistance Électrique) pouvaient bien recharger leur monture en en montagne. Un souci que rencontrent les gardiens des refuges, dont les équipements solaires sont sollicités par les cyclistes en panne de batterie.Ecoload est née en 2017 et fait le pari des circuit courts pour construire des stations de recharge solaire autonomes et écoresponsables. Bois certifié des Alpes, énergie solaire et chaudronnier local pour la structure, permettent de construire ces stations dans la métropole grenobloise. L’implantation de ces stations de recharge autonomes permet la création de parcours itinérants entre les villages et les stations de montagne. Les Portes du Soleil, Bourg-Saint-Maurice, le Pays Voironnais leur ont fait confiance. Le point fort de cette petite équipe et de leurs artisans partenaires tient à l’accompagnement personnalisé de chaque projet, avec des lieux d’implantation différents, un travail sur mesure, un design soigné, chaque station est unique.Des vidéos envoyées à sa famille à 2500 mètres d’altitude. Des films accessibles en HD sur sa tablette dans son hôtel en station. Une évidence, pas si simple à mettre en œuvre en montagne. D’autant qu’aux contraintes physiques de raccordement s’ajoutent les distances et la multiplication des interlocuteurs institutionnels et économiques.Installé au centre-ville historique de Grenoble, Neptune Opérateur Internet Fibre Optique et expert Wifi relève ce défi technique, humain et financier depuis sa création en 1995. En 2020, l’entreprise a déployé avec succès la fibre optique à Val d’Isère et à Méribel et raccordé les remontées mécaniques, les hôtels avec un haut niveau de services. Elle a également installé 150 hotspots Wifi à Val d’Isère permettant d’offrir un accès numérique gratuit sur le domaine skiable de la station. Non contente de couvrir les stations, l’entreprise de 20 salariés qui touche 2 millions d’utilisateurs par an, collecte des données qui permettent de proposer des services à valeur ajoutée susceptibles de générer des revenus directs ou indirectsElle a beau être l’une des destinations les plus prisées au monde, la France n’est pas pour autant bien équipée pour gérer les bagages et effets personnels des visiteurs. La start-up iséroise Casebook, qui vient de réussir sa première levée de fond, propose un système de bagagerie connectée composé de 10 grands casiers équipés de prises 220v avec port USB pour recharger les accessoires des visiteurs dont les batteries des vélos électriques. Une application mobile et un site web sont associés afin que les utilisateurs puissent identifier les lieux équipés de bagageries et réserver leur casier. La jeune pousse propose également « Bee Cycle » un système alvéolaire, comme les ruches, qui permet de louer un emplacement sécurisé pour son vélo, avec point de recharge, sur le réseau électrique ou autonome par panneau solaire, pour les VAE. L’entreprise qui ne manque pas d’idées propose également « Lilô Plage », un espace multiservice original en bois (parking à vélo, cabines pour se changer, consigne pour bagages et même un défibrillateur) qui s’installe au bord des plages et des lacs. L’énergie photovoltaïque assure l’autonomie de Lilô Plage et ne nécessite aucun raccordement au réseau.Créée par deux ingénieurs de l’INP de Grenoble (Ensimag), sportifs accomplis, Alexandre Bouquet et François Dupont, la plateforme d’entraînement grenobloise en ligne, est arrivée sur le marché en 2019. Planification, suivi des entrainements, analyse des performances, cette plateforme qui se présente comme un véritable assistant de coachs sportifs, a déjà séduit plus de 1000 entraineurs et 20 000 sportifs dans les domaines du trail, du running, du triathlon et du cyclisme.», constate Alexandre Bouquet,».Cette jeune entreprise, sélectionnée par le Village by CA grenoblois, accélérateur de l’innovation grenobloise, recrute des nouveaux talents. «», concluent les dirigeants de Nolio.