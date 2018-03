Grève des transports: le covoiturage, une solution pour les usagers

La forte mobilisation des fonctionnaires et des cheminots, ce jeudi 22 mars, marque le début de grandes difficultés pour ceux qui empruntent habituellement les transports en commun et notamment le train, en région parisienne, et dans les grandes villes en général. Bien décidés à faire plier le gouvernement, les syndicats de la SNCF ont annoncé une grève « perlée » de trois mois à raison de deux jours par semaine. Pour se déplacer les salariés auront recours à la voiture, sauf pour ceux qui ne possèdent pas de véhicules ou qui ne souhaitent pas passer leur temps dans les bouchons.



La Région Ile-de-France qui encourage habituellement les franciliens à partager leur voiture, dans le cadre de l'opération « Tous ensemble pour le covoiturage », et « RoulezMalin », la plateforme de covoiturage domicile-travail, appellent les usagers à faire preuve de solidarité en cette période difficile.



D'ordinaire, chaque moyen déplacement s'adapte aux besoins des salariés, certains ont plus d'avantage a utiliser le train, le bus ou le covoiturage. Des moyens qui sont complémentaires entre-eux, chacun les combinant en fonction de ses habitudes de vie. Tout dépendant de la localisation entre le domicile et le travail et les horaires de l'activité professionnelle.



« C'est pour ces raisons que les actifs doivent restés unis et solidaire pour que chacun puisse se rendre sans difficulté à son travail », avancent les responsables de RoulezMalin.com. « Le moyen simple et efficace pour aider les autres salariés est de partager sa voiture ».



Si le covoiturage courte distance, entre le domicile et le travail est recommandé par les collectivités pour réduire le flux de voitures aux moments des heures d'embauche, il l'est encore plus en cette période de crise dans les transports ferroviaires. « Dans ce genre de situation, le covoiturage est une alternative, même si l'on sait qu'il ne remplacera jamais les autres modes de transport », ajoute RoulezMalin.com qui adresse son soutien aux différents services de transports concernés par la réforme qui s'annonce. « Nous leur souhaitons de trouver les solutions les plus équitables possibles, dans l'intérêt général ».



RoulezMalin invite les automobilistes prêts à partager leur véhicule à se rendre sur leur plateforme pour faire des propositions de trajet, sachant que la Région Ile-de-France rémunère chaque conducteur à hauteur de 4 € par trajet en période de grève des transports collectifs. Par contre les trajets covoiturés seront gratuits pour les passagers.