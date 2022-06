Gros gagnant à l’Euromillions et citoyen engagé pour l’environnement

« Il n'est pas rare que les gagnants soient généreux, mais ce qui est une première, c'est la proportion du gain versée à une cause philanthropique ».

Facile, quand on gagne 200 millions à la loterie européenne organisée par la FDJ , de faire don de la majore partie de ses dons, qui plus est dans la protection de notre planète. Pas vraiment, car depuis que ces gros gains sont distribués, la plupart des gagnants préfèrent utiliser cet argent qui tombe du ciel pour satisfaire leurs envies de nouveau riches et celles de leur proche. Un geste pas si facile, que nous pourrions tous faire, à notre niveau, dès lors que nous sommes convaincus que l’avenir de notre planète, celle où vivront nos enfants, nous appartient. Et pas seulement aux politiques qui gouvernent le pays, et qui, comme la plupart, satisfont leur soif de pouvoir avant de penser à la collectivité.», a affirmé le multimillionnaire qui souhaite rester anonyme, dans une lettre ouverte publiée sur le site de la fondation qu’il a créée.Ce gain, obtenu en décembre 2020, «», déclare la Française des jeux laquelle aime partager des anecdotes sur la manière originale dont les gagnants ont choisi leurs numéros ou de jolis récits de gains qui ont fait le bonheur de familles entières. Si la plupart commencent à dilapider une partie de leur nouvelle fortune, malgré les conseils de la société qui gère les jeux d’argent et de hasard, rares sont ceux qui investissent dans le bien commun en y investissant l’essentiel de leurs gains.Pour ce gros gagnant, pas de voitures de sport, de bateaux ou de châteaux pour ce grand chanceux, mais plutôt une fondation dédiée à «», comme expliqué sur le site du fonds de dotation d' Anyama . Certes, ce dernier a effectué des travaux dans sa maison et s’est acheté une résidence secondaire, mais en effectuant des changements modestes, car ce qui le rend heureux avant tout, c’est de marcher dans la nature ou de la sillonner à vélo.Visiblement écologiste dans l’âme, ce chanceux que la Française des Jeux surnomme Guy veut continuer à vivre paisiblement, dans la discrétion totale, sans rien changer de ses habitudes. Cette grosse somme ne lui a pas fait tourner la tête et au contraire puisque qu’il a concrétisé un rêve : celui de pouvoir aider à ce que chacun de nous puisse vivre dans un monde meilleur.La fondation qu’il a lancée porte le nom d’Anyama, une ville de Côte d’Ivoire, proche d’Abidjan, où il a vécu. Ce fond de dotation qui soutient des actions de protection de l’environnement et de la biodiversité a pour slogan : «».Le gagnant a assuré, dans une correspondance avec le Parisien, avoir déjà «», Il a précisé qu'il donnerait «» à cette même fondation.Aucune information sur cet altruiste n'est fournie sur le site de sa fondation, qui en revanche met en avant l'identité des experts de divers horizons qui œuvrent pour elle.», a indiqué le généreux donateur dans sa lettre ouverte.Interrogée par l'AFP, la FDJ a qualifié de «» un don d'une telle ampleur et les raisons qui ont poussé le gagnant à jouer, soulignant qu'il «».Ce jackpot de 200 millions d'euros est le deuxième plus gros gain jamais gagné en France. Le plus important de l'histoire en France, est un gain de 220 millions d'euros, remporté près un an plus tard, en octobre 2021, toujours par un Français.