HERE et Cityway réalisent le premier calculateur d’itinéraire intermodal du Grand Est

« Les solutions Maas de Cityway simplifient les déplacements du quotidien et évitent l’autosolisme, sans pour autant exclure l’usage de la voiture personnelle »

Que l’on soit à pied, à vélo ou en voiture, le GPS est devenu un outil incontournable. Si cet instrument équipe désormais la plupart des véhicules automobiles, il est aussi installé sur les téléphones intelligents (smartphones) ce qui permet tout un chacun de l’utiliser pour se rendre d’un point à un autre. Exit donc la bonne vieille carte routière proposée par un célèbre manufacturier de pneumatiques.Mais si cet outil est particulièrement facile à utiliser, - bon nombre d’applications de géolocalisation faisant appel à ses services -, et si la plupart son capable de vous proposer un itinéraire optimisé en fonction des aléas routiers, aucun n'est doté d’un service capable de vous proposer de voyager en utilisant les moyens de transport les plus adaptés à votre itinéraire. Soyons clair, le GPS est surtout utilisé pour les déplacements automobiles et dans une moindre mesure, pour ceux qui sont effectués à pied.Pour permettre aux voyageurs de profiter d’une nouvelle expérience de mobilité et les inciter à utiliser d’autres moyens de déplacement (transports en commun, vélo, covoiturage, autopartage, marche à pied …), Cityway , société experte de la mobilité Servicielle (MaaS) s’est associée à la société néerlandaise HERE , plateforme technologique de données de localisation et de cartographie, utilisé dans la plupart des automobiles.Techniquement HERE fournit à Cityway des données de localisation en temps réel, garantissant l’exhaustivité et la fiabilité des informations communiquées aux voyageurs. De son côté Cityway intègre et agrège ces données au sein d’un calculateur d’itinéraires intermodal maison. Par cette collaboration HERE et Cityway entendent apporter une réponse simple et écologique aux voyageurs via l’utilisation d’une solution unique intégrant l’empreinte carbone comme critère de choix pour les trajets.» déclare Sébastien Fraysse, Directeur de l’activité Transport & Logistique EMEAR de HERE Technologies.C’est un appel à projet initié par Région Grand Est qui a motivé les deux entreprises et qui leur a permis de collaborer pour proposer une solution qui permet à la collectivité territoriale de mettre en place un service de transport intermodal s’inscrivant dans un projet innovant de réseau de transport unifié et plus lisible :Selon le communiqué des deux entreprises, ce service intègre un calculateur d’itinéraires capable de proposer aux citoyens le meilleur trajet en temps réel, en combinant l’ensemble des modes de transport disponibles : transport public régional et urbain, vélo, covoiturage, autopartage et véhicules individuels. Par ce nouveau service, Cityway favorise le partage des modes de transport ce qui rend chaque voyage plus écologique, moins cher, et souvent moins contraignant. Le calculateur d’itinéraire est disponible sur le site www.fluo.eu et dans l’application Fluo.L’intégration des données de localisation et de l’information du trafic en temps réel de HERE ajoute à la fiabilité de l’offre MaaS de Cityway. La technologie avancée du calculateur d’itinéraire de Cityway, quant à elle, permet d’offrir la meilleure combinaison intermodale disponible intégrant des modes partagés et durables, d’optimiser les temps de trajet et de simplifier l’expérience utilisateur des voyageurs à travers une application unique.», appuie Jean-Marc Hoarau, Directeur de la technologie à Cityway.Outre ce projet très innovant développé avec la Région Grand Est, HERE et Cityway associent également leurs expertises dans le cadre de projets MaaS pour le compte de nombreuses collectivités en France ( Pays de La Loire Saint-Etienne ). Les deux partenaires collaborent également dans le cadre de projets de transport à la demande (TAD), permettant de combler l’absence de lignes régulières en heures creuses ou dans certaines zones peu fréquentées.