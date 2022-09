Hacking de l’Hôtel de Ville de Paris : le 8e rendez-vous réussi des acteurs de l’innovation

», c’est le leitmotiv de l’événement organisé pour la 8fois dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Paris, au cœur de la capitale. Cette nouvelle édition a connu, comme les précédentes, un franc succès en rassemblant plus de 2000 professionnels de l’innovation : startups, grands groupes, institutions, experts sectoriels, investisseurs, organismes d’accompagnement…Plus de 1000 startups, venues de tous les horizons ont pu prendre la parole, pendant cette folle journée, pour aider les visiteurs à mieux comprendre les modes de vies actuels et développer ensemble des idées en faveur d’un quotidien plus durable. Plus de 4000 rendez-vous ont pu être pris entre les professionnels et les porteurs de projets, présentés par les startups inscrites. Cette journée très motivante pour les jeunes pousses, fut l’occasion de porter à connaissance les résultats d’une étude portant sur la collaboration des grands groupes et des startups. De plus en plus d’entreprises faisant appel à des startups pour développer des projets innovants, au sein même de ces grands groupes.», déclare dans cette étude, Loïc DOSSEUR, Directeur de Paris&Co , maitre de cérémonie du Hacking de Paris. «».L’étude dévoilée au cours de la journée, réalisée auprès d’une trentaine de grands groupes sur les déploiements d’innovations, menées avec des startups, a été menée par le Club Open Innovation de Paris&Co. Cette étude qui revient sur 5 années de collaboration entre les grandes entreprises et les startups, et notamment sur les raisons de ces collaborations et leur avenir, avait pour objectif de rendre compte des bonnes pratiques et des retours d’expériences de l’écosystème.Accéder à l’étude complète : https://fr.calameo.com/read/006535529c4bda97c4176