Hausses des carburants : le covoiturage a le vent en poupe

Même constat chez Ecov, un des spécialistes du covoiturage de proximité sur des lignes définies à l’avance avec les collectivités locales, à l’instar des lignes de transport en commun. «», note la direction d’Ecov. En effet, le nombre de trajets a plus que doublé en octobre, comparativement à la situation pré-covid, sur ses lignes de covoiturage.Ecov est un système de covoiturage, différents des autres puisqu’il fonctionne en collaboration avec les territoires. L’opérateur met en place un service public de lignes de covoiturage dans les territoires ruraux et périurbains qui permettent à ses usagers de partager leur trajet sans réservation, comme s'ils prenaient le bus, en attendant quelques minutes aux arrêts.», rappelle l’opérateur qui cite en exemple Les lignes Lane Bourgoin - Lyon lesquelles sont l'équivalent « d'un tramway entre Bourgoin et Lyon » pour les élus locaux qui soutiennent le projet.», souligne Ecov. En septembre, grâce à Lane (réseau lyonnais), la moitié des conducteurs les plus actifs ont économisé 35€ en moyenne, et la moitié des passagers plus de 200€ en moyenne. L’opérateur présente plus ce dispositif qui permet de prendre le véhicule mis à disposition par un conducteur, comme on prend le bus, avec ses lignes et points d’attente, comme un système de mobilité partagée.Des réseaux en marque blanche sont implantés à Lyon (Lane), Grenoble (M'Covoit-Lignes+), ou encore Rennes (Star't) avec des lignes Covoit'ici implantées dans la Plaine de l'Ain, la Vallée de Kaysersberg ou encore la Provence Verte.Rappelons que le co-voiturage peut également se pratiquer entre collègues de travail, sans rémunération, chacun prenant sa voiture à tour de rôle pour emmener ses collègues. De nombreuses collectivités installent des aires de covoiturage qui permettent à chacun de retrouver la voiture de transport et laisser sa propre voiture jusqu’au soir.