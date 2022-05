Hydrogène : Une voiture française bat le record du monde de distance

« Le leitmotiv, c'est de sortir du fossile »

Pour le secteur automobile, le record du monde de la distance réalisé avec une voiture roulant à l’hydrogène n’est pas passé inaperçu. «», rapporte l’AFP. La voiture utilisée pour cette expérimentation est une Renault Zoé modifiée par l’entreprise ARM Engineering de Montant (Tarn),laquelle a roulé avec une seule charge de sa pile à combustible et un plein de 200 litres de G-H3, un biocarburant issu de sources décarbonnées, de CO2 ou de biomasses non alimentaire, mais aussi de la méthanisation du fumier d’animaux ou de résidu végétal. Un carburant de nouvelle génération, développé par l'entreprise tarnaise, qui ouvre de nouveaux débouchés au secteur agricole. A condition que ce secteur puisse continuer à élever des animaux et produire du fumier.ARM Engineering est un cabinet de recherche et développement destiné à proposer des solutions innovantes pour le marché des transports en France. Créée en 2017 à l’occasion de la réglementation française concernant les transformations des moteurs essence au mixte carburants essence et superéthanol E85, cette entreprise du sud-ouest s’est fixée pour mission principale d’améliorer la mobilité avec des solutions innovantes et durables.Forte d’une solide expérience la société tarnaise, experte en conversion de moteur essence à l’E85, «», peut-on lire sur le site web de l’entreprise.Le procédé étudié par ARM Engineering, quoique très encombrant pour l'instant, mais avec des possibilités d’amélioration, permet d'utiliser le biocarburant G-H3 afin de fournir de l'hydrogène «», explique Marc LAMBEC, son jeune président (39 ans).Pour battre ce record de distance sans recharge, 5 pilotes se sont relayés sur le circuit auto d’Albi, pendant 3 jours, de 7h le matin à minuit, au volant du prototype Zoé. Le précédent record de distance sans recharge a été établi par une Toyota Mirai, aux USA, sur une distance de 1360 km. Réalisé sous le contrôle d’un huissier et d’un chronométreur officiel de courses automobiles, le nouveau record du monde a été exactement établi à 2055,68 km, rapporte l’AFP.», ajoute Marc LAMBEC, qui espère que l'utilisation de ce carburant pourra être développée pour d'autres secteurs d'activité comme le bâtiment ou les transports en commun. Selon le président d'ARM Engineering le G-H3 couterait environ un euro par litre, précisant que le process que son entreprise a développé à seulement besoin d'un demi-litre de biocarburant pour produire un kWh d'électricité. Une haute technicité en matière de biocarburant qui pourrait révolutionner le monde de l’automobile mais aussi de l’agriculture.Selon le cabinet de recherche et développement, le mécanisme serait aussi adaptable aux voitures thermiques, sur lesquelles il suffit d'ajouter un boîtier de conversion pour qu'elle puisse rouler au G-H3. «», soutient Marc LAMBEC.Depuis que l’État Français soutient la conversion énergétique du secteur automobile, les constructeurs ont multiplié leur offre en matière de véhicules électriques. Tous ont au moins un modèle quand ce n’est pas plusieurs, à leur catalogue, en plus des véhicules hybrides. Les véhicules totalement électriques représentent désormais 10% du marché européen, rapporte le magazine Capital. L'hydrogène, très énergivore au moment de sa production, est aussi une piste pour remplacer le pétrole à moyen terme, notamment pour des marques comme Toyota, Stellantis ou Hyundai.