Impulsion2021 : l’innovation au service de la transition énergétique des caisses de Sécurité Sociale

Le premier volet de ce programme vise à sensibiliser, former et engager les différentes composantes de la Sécurité Sociale, et notamment leurs collaborateurs, aux enjeux du développement durable et de l’efficacité énergétique, par l’intermédiaire d’un dispositif de sensibilisation et de montées en compétence.Grace à une plateforme de formation digitale (MOOC), spécialement créés pour l’occasion, les agents des caisses de Sécurité sociale, peuvent se former à l’efficacité énergétique et à la réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments dans lesquels ils travaillent. Ces formations concernent la gestion optimisée des énergies, pour les utilisateurs et les gestionnaires de site. Au travers de cette plateforme, des webinaires, des ateliers, des forums d’échanges et newsletters permettent de tenir le personnel informé. A ce jour 5 sessions ont été lancées et réalisées auprès de 1300 collaborateurs inscrits, avec un taux de satisfaction de 98%. L’objectif du programme est d’y associer 6000 collaborateurs d’ici la fin de l’année.Le second volet concerne les solutions techniques pouvant apparaitre comme les plus pertinentes pour accélérer la transition énergétique du patrimoine immobilier, dans une approche coconstruite avec les parties prenantes internes.A ce jour, 145 000 m2 de patrimoine ont été analysés, avec la mise en place de scénarios d’action par famille énergétique et les profils énergétiques des bâtiments. L’objectif étant bien sûr d’arriver, grâce à des solutions innovantes, à augmenter la performance énergétique des bâtiments et réduire la consommation des énergies actuellement utilisées.Une boite à outils qui regroupe des fiches de solutions innovantes, des guides méthodologiques de bonnes pratiques, des retours d’expérience, des cahiers des charges techniques et juridiques, est mise à disposition des acteurs internes.Le programme se poursuivra tout au long de l’année 2021 avec la mise en place de solutions techniques dans le cadre de véritables opérations de rénovation énergétique. C’est d’ailleurs la première fois qu’une telle institution entreprend ce type de démarche en y associant l’ensemble des collaborateurs. Une démarche qui a valeur d’exemple.Impulsion comprend également un Forum en format digital : « Agir pour la transition énergétique des bâtiments tertiaires publics », qui se tiendra les 23,24 et 25 mars prochains en partenariat avec Les Échos et Acteurs Publics. Ce forum qui s’inscrit dans la dynamique d’effort national des acteurs publics en synergie avec les acteurs privés porteurs d’innovation, s’adresse non seulement à la Sécurité Sociale et ses composantes, mais aussi aux acteurs du service public confrontés aux mêmes défis en matière de transition énergétique et environnementale.