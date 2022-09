La télésurveillance cardiaque permet de faire baisser le nombre de décès.

Les programmes de télémédecine constituent une stratégie efficace et économiquement rentable dans la prise en charge des patients. La récente pandémie de COVID-19 a permis de montrer l'intérêt d'évaluer et de prendre en charge les patients vulnérables à domicile.Dans ce contexte, une étude, intitulée « Impact of patient engagement in a French telemonitoring programme for heart failure on hospitalization and mortality », a été publiée, le 17 juin 2022 , par une équipe de chercheurs dirigée par Rémi Sabatier, professeur de télémédecine à l’université de Caen et cardiologue au CHU de Caen. Cette étude porte sur les taux de ré-hospitalisation et de mortalité des patients souffrant d'insuffisance cardiaque engagés dans un programme de télémonitorage à domicile. Chez les patients utilisant le plus la télésurveillance à domicile, le taux de ré-hospitalisation pour insuffisance cardiaque à un an était en baisse de 50% et le taux de mortalité à deux ans avait diminué de 40%. Ces résultats confirment une étude pilote de 2012 qui avait déjà montré une réduction de 46% des cas de ré-hospitalisation à 1 an.Cette étude a été réalisée auprès de 659 participants au programme SCAD . Ce programme est un service de télésurveillance interactif à domicile destiné aux patients souffrant d'insuffisance cardiaque qui acceptent de participer à un programme d'éducation thérapeutique. Il a été initié par le service de cardiologie du CHU de Caen et promu par un groupe de travail régional de l'OMS.», explique le professeur Rémi Sabatier.Les patients doivent remplir quotidiennement un questionnaire. En cas de détection d’une décompensation aiguë, une infirmière spécialisée, un médecin généraliste ou un cardiologue prennent immédiatement en charge le malade, ce qui peut s’avérer vital.