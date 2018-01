Janasense : un service bienveillant qui veille sur les personnes âgées

C'est la perte de son père et l'idée que sa mère reste seule à Orléans, et auparavant de ses grands parents, qui a donné à Mickaël Alves, 40 ans, l'envie de quitter son poste de cadre au siège d'un grand groupe à Paris pour fonder en 2016, sa propre entreprise. Janasense qui développe des nouveaux capteurs d'assistance à domicile dotés d'intelligence artificielle pour les personnes âgées en perte d'autonomie, voit alors le jour dans la ville de ses études en mathématique et informatique.



Créé avec le soutien de l'incubateur Lab'O d'Orléans, cet objet connecté, aussi simple qu'efficace, vise à « protéger les personnes âgées qui préfèrent vieillir à leur domicile, et surtout accompagner leurs proches, les aidants, stressés par la perte d'autonomie de leurs aînés », explique Mickaël Alves. Ce dernier et les 11 personnes qui l'entourent, se sont inspirés des problèmes que les seniors peuvent rencontrer au quotidien, en apportant une aide suffisante, sans pour autant les infantiliser.



C'est le constat de la perte d'autonomie et la solitude qui rend vulnérable cette catégorie de population, et qui provoque l'inquiétude de la famille, parfois éloignée, qui a poussé l'équipe de la startup orléanaise a s'investir dans cette démarche. Intéressant et prometteur, puisque la « Silver économie » est un secteur en plein expansion. D'autant plus que le niveau de vieillissement s'accentue en France pour des seniors qui vivent de plus en plus vieux et à domicile.



Sans dévoiler la technologie qu'a développé Janasense, on sait qu'il s'agit de capteurs disposés de manière intelligente dans un espace où évolue les personnes âgées et qui permet d'envoyer des informations accessibles depuis un smartphone, celui de l'aidant en général.



« Nous analysons les signaux faibles du comportement quotidien d'une personne âgée, en combinant les relevés de capteurs avec l'intelligence artificielle », explique le chef d'entreprise à nos confrères de l'Usine Nouvelle.



Un réfrigérateur peu ouvert est peut-être le début d'un problème de nutrition

Lauréate d'un appel à projets de la Carsat sur les « solutions innovantes en prévention des risques » et du réseau Entreprendre Val de Loire, la startup Janasense devrait effectuer un test grandeur nature au cours du premier trimestre 2018 dans 300 logements du bailleur social Logem Loiret en lien avec la Carsat. Plusieurs capteurs seront installés dans les logements afin d'analyser le comportement des occupants. «», souligne le chef d'entreprise, convaincu que sa solution permettra aux aidants d'être au plus près des problèmes des aidés, sans être directement dans l'appartement.Après cette première expérimentation Janasense a tout de même réussi a lever 375 000 euros de fonds, dont 176 000 euros de la région Centre-Val de Loire et une bourse French Tech BPI France de 30 000 euros. La start-up est lauréate d'un appel à projets de la Carsat sur les «» et du réseau Entreprendre Val de Loire. Janasense espère mettre ses capteurs intelligents sur le marché à compter du second semestre 2018.Pour l'heure la startup qui a été sélectionné par le Village By CA pour participer au CES de Las Vegas, espère bien convaincre d'autres investisseurs.