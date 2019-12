L’Académie des Technologies se penche sur la mobilité terrestre du futur

« Il faut Investir en amont, dans la maitrise des ressources primaires et dans un développement intensif du recyclage »

« La voiture ne répond plus aux questions de fond. Il faut donc repenser la mobilité en prenant en compte les nouveaux usages et les transformations des territoires »

», soutient l’Académie des Technologies, par la voix de son président Pascal Viginier. «s ».Mais comme le précise l’Académie des Technologies, «».Établissement public administratif national placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche, l’Académie des technologies est une véritable institution créée en 2000, dont les 316 académiciens, tous experts de leur domaine : technologues, ingénieurs et industriels, mais aussi chercheurs, agronomes, architectes, médecins, sociologues, économistes…, lesquels ont pour conviction que la technologie est source de progrès pour l’ensemble de l’humanité.Pour l’Académie cette convention qui avait pour thème «» donnait l’occasion aux participants des divers atelier et tables ronde de se pencher sur la voiture électrique, autonome et connectée et tout ce qu’elle induit en termes d’innovation mais aussi de traitement des déchets, notamment le recyclage des batteries.Pour ce qui concerne le recyclage des batteries, point noir de la voiture électrique et l’extraction des matériaux rares qui entrent dans la fabrication, Pascal Viginier a fait part de la position de l’Académie des technologies : «».Deux tables rondes ont été organisées au cours de la journée. L’une portait sur «» et l’autre sur «». Parmi les intervenants, Patrick Bastard, Directeur de la recherche du groupe Renault a expliqué que le constructeur maitrise la conception de ses batteries et que la voiture électrique devient réellement un marché avec déjà 200 000 véhicules électriques Renault en 2018. Pour ce dernier, «Marc Granger, Directeur de la stratégie d’Alstom, a abordé la question de l’hydrogène, énergie qui représente «».Reste qu’il va falloir gérer la demande croissante d’énergie électrique, a rappelé Stéphanie Jumel, Responsable du Programme de Recherche d’EDF. «e », a-t-elle souligné. Quant aux besoins en Lithium, principal composant des batteries, «», a précisé Pierre Toulhoat, Directeur général délégué et Directeur scientifique du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). Mais s’il a été aussi question de l’impact du digital sur la chaîne de valeur de l’industrie automobile et notamment du phénomène de la mobilité partagée qui en devenant mondiale va impacter profondément l’industrie, quid du recyclage, problème majeur, pourtant avancé par le président de l’Académie des technologies.L’autre table ronde s’est intéressée aux véhicules autonomes, à leur empreinte sociétale et aux nouveaux services, différents d’aujourd’hui et dont pourront disposer les usagers. Le déploiement du réseau 5G qui servira notamment à assurer le guidage et la sécurité des véhicules autonomes a été également au cœur de la discussion. Mais l’enjeu du véhicule autonome reste de «», comme l’a souligné Laurent Kocher, Directeur exécutif Nouvelles Mobilités de Keolis. «».En préambule a ces tables rondes, très intéressantes, le philosophe Dominique Christian a précisé que nous vivions une véritable crise de la mobilité qui va bien au-delà des ruptures technologiques. «». De son coté, Patrick Pélata, ancien Directeur général délégué du groupe Renault, et membre de l’Académie des technologies estime qu’il faut supprimer toutes les émissions de CO2 d’ici 2050. «», appuie ce dernier.Alors la voiture électrique est-elle la solution, pas certain, il faut avant tout repenser la mobilité et ses impacts sur les territoires. Lors de l’allocution de clôture, Anne-Marie Idrac, ancienne ministre, haute représentante pour le développement des véhicules autonomes est intervenue sur la mobilité, la capacité à se déplacer et ce que cela implique en matière de liberté. Pour l’ancienne ministre, «», notamment pour les voitures à partager. D’autres modes de transports révolutionnent la ville aujourd'hui, notamment les vélos, trottinettes et scooters électriques connaissent un grand succès. «».