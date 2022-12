L’avenir de la ville repose sur l’intelligence de ses habitants

« Il faut se montrer très prudent avec des affirmations sur « la ville », soutient l’auteur. Avec la facilité d’accès et les moyens de transports, notamment collectifs qui se sont développés, les villes deviennent de plus en plus attractives. « Elles permettent de faire carrière ou des études, de faire des rencontres et de vivre de nombreuses expériences. Je pense qu’aujourd’hui il y a autant d’envies de villes que de trajets de vie ».



Et de poursuivre : « Il y a des moments dans l’existence où on peut avoir envie d’être au cœur d’une métropole trépidante, puis d’autres où on recherche du calme ou un cadre de vie plus vert pour élever ses enfants. On peut ensuite désirer revenir en ville pour moins se déplacer moins et y retrouver toutes les facilités apportées par l’accès aux services de santé ou aux commerces de proximité ». La ville doit se construire avec ces mutations sociales, pas contre elles.



Pour l’auteur et ceux qui ont collaboré à l’écriture de cet ouvrage, « les métropoles deviennent des repoussoirs en grossissant trop et trop vite. » D’autant que contrairement à ce qu’avance certains, malgré les aménagements mis en place, notamment en matière de mobilité et d’espace vert, la ville telle qu’on l’aménage aujourd’hui est loin d’être écologique. Et la technologie n’y contribuera pas, bien au contraire, car elle nécessite toujours plus de ressources. Et ce ne sont les quelques espaces verts installés autour des datacenters, sur les façades et les balcons des immeubles, qui rendront la ville plus verte.



A ce titre, l’auteur rappelle que la notion Smart City, dans laquelle certains élus voient la solution aux problèmes qu’ils doivent résoudre, est pour l’heure une utopie. « En matière d’urbanisme durable, il faut faire avec le déjà-là et non miser sur l’utopie », martèle l’auteur. « En Europe, 80 ou 90 % des villes de 2050 sont déjà construits, ce qui rend la smart city un peu trop théorique, difficilement déployable. Même si on fait sortir de terre des bâtiments neufs aux performances exceptionnelles, ce sera totalement insuffisant. Il faut se concentrer sur de la réhabilitation ».