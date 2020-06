L’hydrogène s’annonce comme l’accélérateur de l’électromobilité

Au-delà des indispensables mesures de soutien à court terme, la transition écologique des transports et les véhicules électriques en particulier restent au cœur du Plan de relance français, en ligne avec la démarche menée au niveau européen (Pacte Vert pour l’Europe). « C’est un pas en avant pour le climat et la qualité de l’air, mais également pour la compétitivité à long terme de l’industrie automobile européenne face à des pays asiatiques et à la Chine en particulier qui investissent massivement dans les véhicules zéro-émission », explique Fabio Ferrari, 1er Vice-Président de l’AFHYPAC et coordinateur du groupe Mobilité Hydrogène France.



Dans cette transition énergétique et industrielle, l’hydrogène est un accélérateur de l’électromobilité: complémentaire à la technologie batterie, il permet à de nombreux professionnels qui n’ont que quelques minutes pour « faire le plein » et/ou transportent des marchandises ou des personnes sur des distances significatives de se convertir au zéro- émission.



L’hydrogène offre en effet un confort d’usage - en termes de temps de recharge et d’autonomie notamment - identique au véhicule thermique. Il élargit donc le marché de l’électromobilité pour les constructeurs – en octobre dernier Renault a ainsi annoncé le lancement de Kangoo Z.E Hydrogen, qui précède celui du Master Z.E Hydrogen. Le Groupe PSA lancera quant à lui une flotte de véhicules utilitaires hydrogène fin 2021. Les chauffeurs de taxi de la société Hype roulent par ailleurs déjà en Toyota Mirai (une nouvelle version sortira en 2021) – ils sont plus de 100 déjà dans la capitale. Mais ces véhicules, peu produits, restent encore chers à l’achat.



Or, cette complémentarité est pleinement reconnue dans le plan de relance français : au- delà du maintien du bonus écologique, les véhicules utilitaires électriques hydrogène bénéficient de la prime à la conversion annoncée et des mesures visant à mobiliser la commande publique pour accélérer la transition énergétique des flottes. La « production, conception et usage des équipements et systèmes hydrogène pour la mobilité» bénéficieront par ailleurs du fonds d’investissement automobile (150 millions d’euros dès 2020 pour le soutien à la recherche et à l’innovation du secteur automobile). Le fait que le gouvernement, en accord avec la Plate-forme automobile Française (PFA) - qui réunit constructeurs et équipementiers -, annonce un soutien à la technologie hydrogène, qui concerne aussi bien la demande de véhicules que l’offre industrielle, est donc un grand pas en avant pour la filière. Il est en ligne avec l’objectif gouvernemental d’un million de véhicules propres à l’horizon 2025.