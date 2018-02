L'informatique et le numérique entrent au Palais de la Découverte

Après l'ouverture d'une version de préfiguration, ouverte au public en octobre 2017, l'établissement parisien qui accompagne déjà l’Éducation Nationale, depuis 2016, du CP à la terminale, dans le cadre le cadre de ses modules d'enseignement à l'informatique, disposera cette fois, d'un espace dédié qui intéressera au premier chef les écoles qui pourront y puiser une mine d'informations ludiques pour les enfants et adolescents.



Le public, qu'il soit scolaire ou non, pourra découvrir ce que sont les données, avec le Big Data, les algorithmes, les machines et les programmes qui permettent de les faire fonctionner. Mais pas seulement. On y parlera aussi d'intelligence artificielle, des robots et des réseaux de communication, « tous les éléments liés aux sciences numériques et qui reposent sur l'informatique », précise l'établissement.



Un espace réservé à la présentation de prototypes issus de laboratoires publics ou industriels, sera animé par des médiateurs du Palais de la découverte, dans le cadre d'exposés et d'ateliers, destinés aux scolaires et au grand public.



Un laboratoire et une arène technologiques, permettront au visiteurs de s'initier et de se confronter aux technologies numériques et aux dernières techniques innovantes. Ils pourront apprendre à gérer le routage d'un réseau informatique, collaborer avec un bras robotisé ou défier l'intelligence artificielle. Vaste programme qui ne devrait pas manquer d'intérêt et susciter des vocations scientifiques, notamment pour les plus jeunes.



Le Palais de la découverte rappelle qu'il avait lancé en octobre dernier, via la plate forme de financement participatif Ulule, un projet élaboré autour du langage de programmation « Context Free Art ». Il s'agissait de « l'Algographe », un appareil multimédia qui permet aux visiteurs des créer des dessins spectaculaires à partir de lignes de code informatique et de les projeter sur un mur. A partir du 13 mars, l'Algographe financé grâce à la générosité du public, sera installé au cœur de l'exposition. Les visiteurs pourront le tester sur leur propre navigateur internet, grâce à une interface web développée pour l'occasion.