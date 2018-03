L'innovation, une solution aux déserts médicaux ?

Fini le temps où chaque village avait son médecin. Avec l'urbanisation massive du territoire et la concentration de la population dans les villes, le nombre de médecins généralistes, et à plus forte raison de spécialistes, n'a cessé de décroître en zone rurale. Cette concentration renforce l'inégalité d'accès aux soins entre grande ville et ruralité, où les délais et les distances s'allongent.



À ce phénomène s'ajoute une particularité française, liée aux difficiles conditions de sélection des médecins. En effet, l'écrémage radical opéré à l'issue de la première année de médecine voit échouer 85 % des étudiants au concours d'entrée en deuxième année. Cette sélection est le résultat du numerus clausus — quota d'admission des étudiants — qui a été drastiquement réduit dans les années 80. Cette pénurie est aggravée par le vieillissement de la population et les 7 à 10 ans d'études nécessaires pour former un médecin. En 2017, plus d'un quart d'entre eux avaient plus de 60 ans.