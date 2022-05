LATIS : l’application qui facilite la communication des sourds et malentendants

Les guichets d’information ne sont pas conçus pour répondre aux besoins des personnes sourdes et malentendantes, qui ont du mal à suivre une conversation, notamment quand le port du masque devient obligatoire. En effet les personnes ayant des difficultés auditives, ont appris à les lèvres de leur interlocuteurs.Bien sûr, il existe sur le marché des solutions de mise en relation avec des interprètes en langue des signes française (LSF). Ce solutions sont souvent lourdes à mettre en place caril faut disposer d’un ordinateur doté d’une caméra qu’il faudra faire fonctionner dès qu’une personne sourde se présente.Avec LATIS, l’entreprise BoucleMagnétique.fr propose une alternative pratique et efficace : ce moteur de transcription automatique de la voix en texte est connecté à un micro, et offre un sous-titrage fidèle de ce qui est dit.Cette solution peut être intégrée à plusieurs systèmes, qui permettent aux personnes sourdes et malentendantes de communiquer dans diverses situations : à un guichet, dans les points de vente, durant les conférences, chez le médecin et services de santé, les formations et les conversations téléphoniques. Elle peut être utilisée pour afficher des transcriptions sur des écrans d’ordinateur ou sur des grands écrans, lors de cours, de réunions, de conférences, de formations, de rassemblements politiques, etc. Bref, cette application peut se mettre en place partout ou la mise en relation des personnes ayant des difficultés auditives peuvent être amenées à communiquer avec d’autres personnes.LATIS, c’est quoi ? c’est avant tout une application inclusive de transcription instantanée qui permet un sous-titrage fidèle, à la vitesse de la parole et facilite l’inclusion des personnes en situation de handicap. En combinant l’oral et l’écrit, cette application permet de rendre plus accessibles les lieux recevant du public.Selon le dirigeant de BoucleMagnetique.fr : Jean-Michel Prin, ex dessinateur technique et responsable du département d’accessibilité chez un audioprothésiste, ce moteur de transcription a également d’autres avantages, qui bénéficient aux personnes déficientes auditives, mais pas seulement.