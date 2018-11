La 28e édition du Global Forum se déroulera à Angers en octobre 2019

« Deux événements internationaux qui offriront de nouvelles opportunités aux acteurs du numérique et de la simulation. »

Présent à la 27édition du Global Forum qui se tenait dans la capitale danoise, les 5 et 6 novembre dernier, l’adjoint aux Relations internationales de la Ville d’Angers, Benoit Pilet, n’a pas boudé son plaisir en annonçant que la prochaine édition de ce grand rendez-vous mondial de l’innovation et de la créativité se déroulera à Angers en octobre 2019. «», a déclaré l’adjoint sur son compte Twitter, ce 6 novembre. «». L’élu angevin était accompagné sur place, par le Professeur Jean-Claude Granry, directeur du Centre de Simulation en Santé d’Angers (All’Sims).Rien n'arrête Angers ... Un an après accueilli le World Electronics Forum, la ville d’Angers se donne de nouveau une stature internationale, confirmant si besoin était son investissement dans le domaine du digital sur la scène internationale. Cet événement dont la date est fixée aux 7 et 8 octobre 2019, est porté par le Think-Tank Parisien « Items International ».La 27édition du Global Forum organisée par la ville de Copenhagueavec le soutien de l'Agence danoise pour la fourniture et l'efficacité des données, de la Telecom Industry Association et des autorités commerciales danoises «», peut-on lire sur le site web de l’événement Le Global Forum est organisé autour de divers sujets consacrés aux questions commerciales et politiques qui influent sur l'évolution de l'économie numérique : perspectives d’évolution, infrastructures de transformation, sécurité et sûreté dans une société et une économie interconnectées, rôle de l'intelligence artificielle et des données, réglementation et valeurs de l’innovation, villes et territoires intelligents, e-Santé, industrie 4.0, Agriculture, écosystème numérique et développement durable… Un terrain sur lequel la ville et la métropole urbaine d’Angers sont déjà fortement impliqués.Dirigeants, décideurs, experts et praticiens de haut niveau dans le domaine du numérique, au niveau international participent à l’événement chaque année. Ils sont Hauts fonctionnaires des ministères du monde entier, des institutions locales et régionales, représentants d’organisations internationales telles que la Commission européenne, l'ENISA, l'ETNO, la GSMA, l'ICANN, l'UIT, la Banque mondiale, l'OMC… Mais aussi des fournisseurs et entreprises de télécommunication, d’équipement et de logiciels, sociétés de la filière digitale, des médias spécialisés, des fournisseurs de contenu et d’information, des universités et des centres de recherche, … Bref du beau monde que la Ville d’Angers devra accueillir et héberger pendant ces deux jours, plaçant une nouvelle fois la seconde ville de la Région des Pays-de-la-Loire sur orbite.Dans le prolongement du Global Forum la Ville d’Angers, le CHU et l’Université d’Angers organiseront la « 1st International Conference for Multi Area Simulation ( ICMASim ) » du 8 au 10 octobre 2019, annonce la Ville d'Angers.Ce second événement, initié par Le Centre de Simulation en santé d’Angers, est porté par l’Université d’Angers, le CHU d’Angers et Destination Angers et organisé conjointement avec Items International, le cluster We Network, Angers Loire Développement (ALDEV) et Angers French Tech. Véritable congrès international il réunira pour la première fois plus de 300 experts mondiaux de la Simulation avec une approche multisectorielle inédite dans les domaines de la simulation : médecine, scientifique, transport, spatial, nucléaire, financier, sportif.Pour la ville d’Angers et les institutions locales «». Rendez-vous est donc pris le 7 octobre prochain, les équipes locales étant déjà en action pour préparer ces deux rendez-vous alors que s’ouvrira à Angers le 17 novembre prochain, la « Connected Week », la semaine de la créativité digitale et de l’innovation de l’écosystème local.