La 3eme édition d’E-Tonomy, salon des innovations dédiées au handicap, aura lieu en octobre prochain

En trois ans, E-Tonomy s'est imposé comme le rendez-vous des acteurs et nouvelles technologie de la santé et de l'aide à la personne. Organisé les 9 et 10 octobre prochain aux Mureaux (Yvelines), ce salon permettra une fois de plus de découvrir toutes les innovations, toujours plus nombreuses, qui permettent aux personnes en situation de handicap ou de perte de repères de garder leur autonomie.Selon la DREES (Ministère de la Santé) et l’INSEE, en 2020, le nombre de personnes réellement dépendantes devrait atteindre la barre des 1,4 millions. Et ça ne va pas s’arranger puisqu’elle est estimée à 2 millions à l’horizon 2040. De quoi alerter sérieusement les services de santé et plus globalement tous les acteurs de ce secteur. En France près de 3 millions de personnes souffrent aujourd’hui d’une difficulté physique ou mentale, qui ne les rends pas dépendante, mais qui rend leur quotidien difficile dans une ville pas toujours adaptée.Plus que jamais, la gestion de la dépendance s’impose comme un enjeu sociétal majeur qu’il va bien falloir prendre en compte. Depuis des années des acteurs du secteurs de la santé (entreprises, soignants, associations…) se fédèrent pour proposer des innovations concrètes afin d’améliorer le quotidien des personnes en difficultés.Pionnier en la matière, le salon « E-Tonomy », organisé par INVIE , la plateforme qui favorise les échanges entre les acteurs de l’aide et des services à la personne (SAP), s’impose désormais comme le rendez-vous international et grand public dédié à l’innovation technologique et sociale, au service de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap moteur ou mental.Soutenu par les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, en partenariat avec Synergie Lab et l’ECAM-EMPI une des 250 écoles centrales des arts et métiers, installée à Cergy-Pontoise, ce salon s’est fixé pour objectif de faire en sorte que les acteurs puissent se rencontrer pour mieux se fédérer.