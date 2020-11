La 4e Connected Week d’Angers aura lieu en mode distanciel

Le challengeorganisé par l’Ecole d’Ingénieurs ESAIP , est maintenu avec un dispositif 100% en ligne comme prévu initialement (les Live sur Facebook et Youtube ). Pour ce challenge international d’écoconception responsable en 48h, ouvert aux étudiants et professionnels ayant des connaissances en développement informatique, 8 villes accueilleront le challenge depuis 6 pays, 64 équipes (dont 10 professionnelles) et 282 participants.Vendredi 6 novembre une journée dédiée à l’industrie du futur est prévue avec des ateliers et conférences à distance animés par le Collectif Industrie du Futur Pays de la Loire et deux écoles d’ingénieurs angevines, Polytech Angers et Arts et Métiers. Par contre la journée ouverte au grand public, sur le thème des « Avenirs Numériques » est annulée.un kackathon en ligne sur le tourisme. « Comment envisager le tourisme de manière plus éthique et respectueuse de l’environnement, des touristes, des habitants, des salariés ». Les participants auront 54h pour relever le défi du tourisme durable ! Cette journée spécifique qui aura lieu du jeudi 5 au samedi 7 novembre est avant tout un temps fort de rencontre et d’émulation collective entre étudiants, porteurs de projets et professionnels, à l’échelle des Pays de la Loire, avec le tourisme comme thématique centrale.Programme de la semaine à retrouver sur https://www.connectedweek-angers.fr/