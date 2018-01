La Cité du futur à la Maddy Keynote 2018

Pour cette troisième édition, encore plus conséquente que les précédentes, plus de 5000 personnes y sont attendues pour découvrir ce que pourrait être la Cité du Futur « à taille réelle », dans laquelle des visionnaires de la société de demain, interviendront. Parmi les grands penseurs et concepteurs du siècle, Julian Assange, informaticien et cybermilitant australien, fondateur de WikiLeaks, lequel prendra la parole en direct, depuis l'ambassade de l'Equateur à Londres, où il s'est réfugié depuis juin 2012.



Pour les organisateurs, c'est « une réapparition médiatique pleine de promesses, puisqu’il y exposera sa vision d’une ville de demain incontestablement connectée, et qui devra de fait arbitrer entre sécurité universelle, et liberté individuelle ».



Interviendront également pour donner leur vision de la cité de demain,la spationaute française Claudie Haigneré, l'architecte Luc Schuiten, l'économiste Robin D. Hanson, l'ex-ministre de l'environnement et député européen Corinne Lepage, le fondateur de Heetch Teddy Pellerin, et celui du journal parodique Le Gorafi Sébastien Liebus… En tout une centaine d'intevernants pour des keynotes courts et rythmés selon le principe des conférences internationales TEDx.



S'ajouteront en parallèles de ces conférences des tables rondes et des débats et surtout une zone de démonstration et d'évolution, véritable reproduction de la « Cité du Futur », une ville startup de 1400 m2 pour le magazine de référence des jeunes pousses, grandeur nature, dans laquelle chacun pourra se projeter en … 2084. Téléportation dans le futur, pour cette animation immersive.



Maddy Keynote



le Jeudi 1er février 2018 de 10h – 18h

au Centquatre – Paris 19

Tarif entrée : 100 euros – Cliquer ICI pour s'inscrire



Pour en savoir plus : www.maddykeynote.com