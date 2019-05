La Filière Electronique confirme la création du Technocampus d’Angers

Pour piloter ces moyens et services, le cluster We Network qui fédère 200 entreprises et organisations au croisement de l’électronique et de ses usages va doubler ses effectifs en les portant à une vingtaine de collaborateurs.



Dix entreprises de la filière d’assemblage électronique (All Circuits, Atlantic Industrie, Delta Dore, Eolane, Lacroix Electronics, Laudren Electronique, Micronique, Novatech, Tronico, groupe Zekat) sont d’ores et déjà engagées dans des projets d’innovation coopératifs pilotés par We Network et financés dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir.



Les quatre premiers projets de coopération seront lancés au cours du mois de mai. Il s’agit de l’optimisation de la gestion des stocks, du développement de l’usage des cobots (robotique collaborative), l’automatisation des flux de l’usine et la nouvelle génération de machine d’assemblage électronique.



We Network qui bénéficie du soutien de l’Etat, de la Région Pays de la Loire et d’Angers Loire Métropole pour structurer le Technocampus Electronique, intègre depuis le début 2019, les moyens technologiques et les activités de la Cité de l’Objet Connecté d’Angers. Cela permet au cluster d’accélérer les nouveaux usages de l’électronique dans les produits et les procédés de production intelligents.



Suite à la création du Comité Stratégique de Filière dédié à l’industrie électronique par le Conseil National de l’Industrie (CNI) présidé par le Premier ministre, l’ensemble des composantes de la filière électronique s’est regroupé sous une même bannière avec l’ambition de rendre son industrie encore plus performante, pour entraîner l’ensemble de l’industrie française dans la voie de la modernisation. La filière représente un chiffre d’affaires 15 milliards €, 200 000 emplois directs et 150 000 emplois indirects.