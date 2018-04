La FinTech Anytime propose un porte-clés de paiement sans contact.

Le règlement des achats sans contact est-il en passe de devenir la nouvelle norme de paiement. C'est ce que pense la néobanque (banque digitale) Anytime qui met à disposition de l'écosystème qu'elle a développé depuis 2014, un bouquet de services financiers, allant de l'ouverture d'un compte en moins de 5 min (sans banque...), une carte Mastercard professionnelle, trois cartes Mastercard personnelles, des cartes virtuelles Mastercard illimitée ainsi que des solutions permettant de gérer ses frais professionnels, acheter, vendre, encaisser, rembourser, collecter et envoyer de l’argent. Ces comptes nouvelle génération qui permettent de gérer une activité professionnelle (entreprise, association) facilitent la capacité de gestion des flux financiers des partenaires d'Anytime.



Selon une étude menée par Mastercard, 24% des Européens déclarent être prêts à payer avec une technologie dite sans contact, c'est a dire sans introduction dans un terminal de paiement, que ce soit avec leur carte bancaire, le moyens le plus utilisé actuellement pour les petits achats 30 euros par opération pour les cartes émises à compter du 1er octobre 2017 , mais aussi avec tout autre objet, comme une montre, un mobile, un bracelet ou un porte-clés.



Mastercard annonce que « les paiements sans contact auraient augmenté de 145% en 2017 pour les cartes Mastercard et Maestro ». Le nombre de commerçants équipés progresse aussi. « Les points de vente acceptant le paiement sans contact ont progressé de 42 % en Europe » La France serait même le 4e pays au monde à utiliser cette technologie. De son coté la banque de France annonce le chiffre de 1,2 milliards de transactions sans contact réalisées en 2017, faisant de cette technologie la nouvelle norme de paiement. Ces chiffres sont complétés par un sondage réalisé par la banque digitale, en novembre 2017 auprès des français, lequel a permis de comprendre quels étaient les objets de paiement qui semblaient adaptés à leurs besoins. 15% des personnes interrogées se sont montrés favorables à l’utilisation d'un porte-clés connecté.



Anytime qui s’applique à proposer aux professionnels un large panel de services bancaires propose désormais à ses clients les plus fidèles un porte-clés connecté. Ces derniers peuvent ainsi profiter du « tap and go » (Toucher et lancer), la nouvelle norme du paiement sans contact qui permet de lancer un transfert ponctuel entre deux appareils en utilisant la technologie NFC selon le principe de la communication en champ proche. Cette technologie est plébiscité par les primo-utilisateurs et ceux qui veulent se simplifier la vie.



En parallèle, la néobanque propose son offre d’objets connectés en marque blanche aux entreprises souhaitant étoffer leurs offres de services et ainsi proposer à leurs clients des services de paiement personnalisables, à la pointe de la technologie. A noter qu'en plus de ce porte-clés, Anytime propose également un bracelet pour paiement sans contact.



Pour en savoir plus : https://www.anyti.me