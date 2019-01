La Maddy Keynote vous ouvre les portes du futur

Cette année, CEO de Techfugees,, chercheur et professeur de Sociologie au sein de l’Université́ de Marne- la-Vallée, co-fondateur de la revue de Sciences Sociales « Réseaux »,, professeur et chercheur français en Intelligence Artificielle,, fondatrice et directrice France de Too Good To Go,, fondatrice de Joone, marque qui a pour objectif de faciliter la vie des parents modernes,, président de l’UFC-Que Choisir,, président de Optic Technology,, spécialiste en médecine aérospatiale, dernier français en lice pour les éventuelles expériences de vols habités vers la planète Mars,, co-fondateur de Happn et Serial Entrepreneur, … et bien d’autres . En tout ce sont 63 intervenants de renom, tous plus intéressants les uns que les autres qui vont se succéder au cours de la journée, sur la grande scène, dans un décor résolument futuriste, installée l’occasion.En parallèle de ces conférences de haut vol, des débats et rencontres seront organisés dans des salles annexes, de manière plus intimiste, mais souvent très constructifs autour des thématiques proposés par l’organisateur. Toutes ces rencontres, qui permettent d’échanger avec des acteurs du monde de demain, sont annoncées dans un programme plutôt inspirent et dense. Souvent un peu trop d’ailleurs, le visiteur souvent un technophile fondu de nouvelles tendances, ne sachant plus où donner de la tête, à moins d’avoir sérieusement organisé sa visite et ne pas y déroger.A ces keynotes et discussions s’ajoute, comme les années précédentes, une zone immersive et futuriste de plus de 800 m2 dans laquelle s’installent des entreprises et startup toutes plus innovantes que les autres. Un moyen de croiser de prendre connaissance des tendances en matière d’innovation technologique ou sociétale.», précisent les organisateurs.à lieu au Centquatre, 5 rue Curial - 75019 ParisOuverture desans interruptionPour en savoir plus : www.maddykeynote.com