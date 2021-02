La Smart City à l’épreuve de la Covid-19

En effet, si certains projets devront être réétudier et attendre les aides dont les précurseurs ont bénéficier, dans tous les cas, chacun devra revoir sa copie pour que pareille affaire ne se reproduise et c’est évident, y associer tous les acteurs, que ce soient les gestionnaires, les entreprises, les services de santé, mais aussi les opérateurs de la culture et d’aménagement de la ville.



Sur le plan international, les grandes métropoles sont autant impactées que nos territoires français, à la fois par le virus, mais aussi par le retrait des grandes entreprises qui s’étaient investies dans des projets parfois pharaoniques. Des géants de l’internet et de la technologie, pourtant très investis dans la démarche de Smart City, ont décidé de jeter. C’est le cas de Google et son quartier expérimental de Toronto (Canada). Certes l’idée d’abandonner ce projet était dans les tuyaux avant la pandémie, mais cette dernière n’a fait qu’achever un projet déjà mort-né qui montrait d’emblée les défaillances d’une ville futuriste, trop axée sur la technologie et sur une gouvernance d’un géant du net, aujourd’hui contesté, comme tous les GAFA, pour son emprise sur l’écosystème digital.



Il en va de même pour le géant des réseaux informatique, Cisco, qui s’était engagé dans beaucoup de projets avant la crise. Si pour l’instant la multinationale. Californienne annonce qu’elle poursuivra les projets en cours afin d’aider les collectivités à achever leurs réalisations, elle n’envisage pas de collaborer à de nouveaux projets, pour l’instant. Et la liste est longue, chaque entreprise préférant stabiliser les ressources, avant de s’investir dans de nouveaux projets.



Reste l’Asie (Chine, Japon, Corée, Malaisie…), où les projets de villes intelligentes sont des éléments forts de la politique des dirigeants en place, le recul est moins évident. D’autant plus que la maitrise de la pandémie est radicalement différente de celle des pays occidentaux. Plus draconienne, elle permet d’envisager l’avenir différemment et de maintenir les projets en cours d’élaboration. C’est le cas au Japon où Toyota construit pour ses employés et leur famille une ville intelligente au pied du Mont Fuji.



Alors la ville et le territoire intelligent, résisteront-ils au passage de la Covid-19. Sans doute, pour peu que les gestionnaires qui devront faire face aux restrictions budgétaires, revoient leurs ambitions à la baisse et adaptent leurs projets en conséquence. La Smart City, est aussi un concept de ville résiliente qui sait résister aux attaques dont elle peut faire l’objet. Celle du dernier coronavirus est un moyen de tester en vrai grandeur les capacités de collectivités que l’on parait de tous les bienfaits avant que la pandémie touche l’ensemble de la planète.