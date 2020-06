La Smart City doit elle se penser par les usages ?

Lancé conjointement, l’an dernier, au Canada dans la ville de Shawinigan (Québec), le Sommet international de l’Innovation en villes médianes (SIIViM), est une démarche qui doit permettre «», déclarait le maire-président lors du CES de Las Vegas.L’objectif de ce salon qui permet aux visiteurs, principalement des élus et gestionnaires de collectivité, mais pas que, de prendre connaissance, dans un décor immersif de 1000 m2, de tout ce que les entreprises spécialisées proposent en matière de technologie, est démontrer que les villes médianes, celles qui se situent entre les grandes métropoles et les territoires ruraux, peuvent aussi s’investir dans une démarche de territoire intelligent.Pour le maire-président, comme pour Jérémie Nestel, il s’agit de «».Les visiteurs du SIIViM peuvent en profiter pour expérimenter de nouvelles relations de distribution entre producteurs locaux et consommateurs selon le principe des circuits courts, promouvoir des tiers lieux permettant de travailler différemment, accompagner les preuves par concept de startups permettant d’appréhender différemment les services et l’espace public.C’est aussi un temps fort auquel participe une trentaine de conférenciers, dont des canadiens, acteurs de l’écosystème du numérique et de la ville intelligente. Un moyen de s’informer sur ce que l’on peut faire pour agir dans le sens d’une ville inclusive, innovante et dans laquelle il fait bon vivre. Une ville dans laquelle la technologie n’est pas une fin en soi, mais un outil au service des citoyens qui leur permet, après en avoir validé l’utilisation avec eux, de faciliter leur quotidien.