La crise sanitaire n’empêche pas les visites culturelles

Alternatives aux documentaires ou aux émissions de télévision, les e-visites permettent de découvrir un lieu ou un musée sans sortir de chez soi, en offrant évasion, découverte et interaction. Une pratique que redécouvrent les français qui s’adaptent aux restrictions sanitaires en vigueur sur le territoire.», explique Romain Prévalet, fondateur de CulturMoov , une société créée en 2016, et qui produit des expériences à vivre en ligne, sans bouger de chez-soi. Intéressant, en période de confinement ou de couvre-feu.Docteur en Sciences de l'Antiquité et Archéologie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de la Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie, spécialiste du storytelling et du marketing de contenus, mais aussi chercheur en anthropologie des techniques et des métiers d'art, également guide-conférencier du Ministère de la Culture depuis 2014, expert sur le marché de l'art depuis 2015, Romain Prévalet, s’appuie sur son expérience et ses connaissances pour développer des visites virtuelles, riches et facilement accessibles. Une expérience qui permettra aussi de préparer des visites sur site, dès que la crise sera terminée, ou au moins dès que les sites rouvriront normalement.», poursuit Romain Prévalet. «».Pionnier des e-visites, CulturMoov a créé en 2016 le premier musée virtuel accessible dans l’espace public. La société anime des visites guidées en ligne depuis 2018. Mais le contexte actuel et notamment pendant les périodes de confinement a poussé l’entreprise à développer son activité culturelle digitale. La société a donc développé une plateforme ouverte aux particuliers et aux touristes, pour permettre l'accès à des visites. De cette façon, elle offre aux professionnels de la culture un outil pour développer leur médiation en ligne et une offre qualitative et payante.Pour la mise en place de cette plateforme, Romain Prévalet qui souhaite en faire un outil de référence pour les activités culturelles en ligne, a travaillé a en partenariat avec la Fédération Nationale des Guides Interprètes Conférenciers pour permettre aux guides professionnels de se former, de renouveler leur pratique et de développer leur offre en ligne. Depuis le début du confinement, le spécialiste de l’e-visite a ainsi formé près de 300 guides et professionnels de la culture à la conception et à l'animation de visites en ligne.