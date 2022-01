La ferme solaire de Marcoussis, un pas vers l'indépendance énergétique de l'Île-de-France

« Les énergies renouvelables ont un fort potentiel en matière de fourniture d’énergie électrique, quelle que soit la demande, avec des prix raisonnables pour le consommateur. »

Né de la fusion entre Gaz de France et Suez, ENGIE est un groupe industriel énergétique français, le troisième groupe mondial dans le secteur de l’énergie et plus particulièrement l’électricité et le gaz. Désormais très investi dans la transition vers un monde bas carbone, ce groupe qui fait figure de référence a lancé une entité spécialisée dans le solaire et l’éolien : « ENGIE Green ». C’est cette filiale qui a investi, avec Syndical Intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France (SIGEIF), dans la construction de la plus grande ferme solaire de la région parisienne, sur le site de Marcoussis, une ville de 8300 habitants située dans le département de l’Essonne, au sud-ouest de Paris.», explique Nicolas Giuliano, le directeur développement d’ENGIE Green ( voir entretien vidéo ).Cette filiale qui s’appuie sur 600 collaborateurs dont l’expertise dans la mesure du vent, du soleil, la biodiversité mais aussi les technologies et leur évolution, est reconnue, permet de proposer des projets techniquement aboutis, aux collectivités mais aussi aux habitants des communes concernées par des projets solaires et/ou éolien.La ferme solaire de Marcoussis est désormais est le site de référence d’ENGIE Green. Le projet a été lancé en septembre 2017, en collaboration avec la ville francilienne, propriétaire du site, mais aussi les habitants puisque cette centrale solaire a fait l’objet d’un financement participatif dans lequel chacun a pu investir.», poursuit Nicolas Giuliano. «». La campagne de financement participatif a permis de lever 1,395 millions d’euros auprès des habitants de la région, dont 528 000 euros auprès des habitants de Marcoussis. L’ensemble du projet a couté 18,8 millions d’EurosMis en service en septembre 2021, inaugurée en octobre par Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, cette ferme solaire, la plus importante d’Île-de-France, dispose de 58 296 panneaux photovoltaïques, installés sur une surface de 23 hectares. Elle est capable de délivrer 21 000 MWh de production annuelle, soit la consommation électrique d’une ville de 10 000 habitants, c’est-à-dire plus que la ville de Marcoussis elle-même. Les entreprises installées sur la région vont donc en profiter.A titre de comparaison, un réacteur nucléaire de 900 MW produit en moyenne chaque mois 500 000 MWh, ce qui correspond à la consommation de 400 000 foyers environ (source EDF France). Il faudra donc beaucoup de centrales de ce type pour alimenter l’ensemble de l’Île-de-France, laquelle consomme 66,7 TWh, selon les conditions climatiques. C’est donc une goutte d’eau dans l’océan, mais un moyen de réduire la dépendance nucléaire dont nous faisons l’objet pour ce qui concerne l’énergie électrique.(solaire et éolien on shore – NDLR)», souligne Nicolas Giuliano. «».Les technologies employées pour fournir une énergie renouvelable, auxquelles s’ajoutent d’autres comme le gaz vert issu de la méthanisation, pris en charge par une autre entité du groupe ENGIE, s’améliorent au fil des ans. Que ce soit au niveau des panneaux photovoltaïques comme des éoliennes, les technologies employées permettent d’obtenir des rendements de plus en plus importants, à surface égale sur le terrain. Mais, reste la montée en puissance de la demande, notamment avec le développement de la voiture électrique», confirme le directeur développement d’ENGIE Green. «».Outre sa contribution à la réduction de la dépendance énergétique de la région Île-de-France, l’installation de Marcoussis qui permet à la collectivité de profiter des retombées locatives, s’intègre aussi dans une démarche écologique avec la prise en compte de la biodiversité locale (faune et flore) mais aussi le maintien et le renforcement des zones boisées, permettant une meilleure intégration de l’équipement dans le paysage.