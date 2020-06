La mutuelle santé éthique et digitale Kovers évalue gratuitement le risque « Covid-19 » des français.

« Inventer de nouveaux modèles d’assurance en mixant le meilleur du digital et de la présence physique »

Avec les vacances qui se profilent à l’horizon et la fin du déconfinement permettant d’endiguer la progression de la pandémie du Covid-19, bon nombre de français ont repris leurs habitudes, oubliant même les mesures de protection. Certes, comme certains épidémiologistes l’avaient annoncé, la propagation du SARS-CoV-2, commence à décroitre avec les beaux jours. S’il est moins efficace il reste toujours présent et dangereux pour les personnes les plus vulnérables : les plus âgés, celles qui sont touchées par une forte obésité ou atteintes d’une longue maladie. Nous pouvons donc vaquer à nos occupations extérieures tout en sachant que l’état d’urgence sanitaire n’est pas levé.Afin de soutenir l’ensemble de la population française pendant cette période encore très incertaine, Kovers , la première complémentaire santé labellisée « Assurance Santé Ethique », dont le siège est situé à Toucy dans l’Yonne, met en accès libre, deux services de son application « Kovers e-santé » : un check-up permettant de réaliser rapidement un auto-diagnostic médical Covid-19 et TeleDok qui donne accès à un médecin sans quitter son domicile. D’ordinaire, ces deux services qui permettront à ceux qui le souhaite, de suivre leur état de santé en période de déconfinement, dans l’attente de jours meilleurs et surtout de disparition totale du virus, sont réservés aux adhérents de la mutuelle.L’assurance santé qui s’investit dans la télémédecine, encore peu utilisée par les français avant l’arrivée de la crise sanitaire liée au dernier coronavirus, a connu une véritable percée pendant la période la plus aiguë de la pandémie. Fortement conseillée pour éviter de surcharger inutilement les urgences et utilisée par ceux qui n’étaient pas franchement rassurés à l’idée de fréquentée la salle d’attente de leur médecin, la télémédecine, dont la mutuelle Kovers s’est fait une spécialité, devrait désormais être plus utilisée pour permettre d’assurer la continuité des soins. C’est sur cette ligne que souhaite s’investir la mutuelle éthique.Check-up, un autodiagnostic médical orienté Covid-19, assez fiable, qui permet de dresser un état de la santé d’une personne en fonction de ses symptômes et de ses antécédents. Il s’agit d’un test simple qui permet de déterminer s’il y a risque, par rapport à ses antécédents en matière de santé. Il permet également d’évaluer d’autres pathologies, dont les symptômes sont semblables à ceux du Covid-19.TeleDok est un service de télémédecine plus classique qui permet de pouvoir consulter à distance médecins et infirmières référencés par l’assurance, 7/7 de 8h à 20h. Les soignants ainsi consultés pourront établir une prescription et déclencher un appel vers les services d’urgence, si l’état du patient le justifie.L’application est disponible sur les principaux stores (Apple et Google).Développée par « l’Assurtech Qape », une société innovante en matière d’assurance, Kovers se distingue pas son concept, orienté digital, ses valeurs et ses engagements lesquels permettent au plus grand nombre d’accéder à une couverture santé plus digne.Kovers rembourse jusqu’à 80 % des frais de santé, alors qu’en moyenne il est souvent limité à 66% pour les autres complémentaires santé. L’assureur propose également des contrats adaptés au profil de l’assuré (étudiant, retraités, actifs) et à ses besoins réels, avec une offre tarifaire transparente, et des cotisations souvent inférieures à 20% des prix habituels, pour une augmentation des garanties pouvant aller à plus de 50% de ce qui se pratique habituellement.» est l’objectif principal de Qape. Kovers en est l’une des illustrations. Les garanties de Kovers sont assurées par la mutuelle MGD (Mutuelle Générale de la Distribution), qui protège actuellement plus de 200 000 personnes en France.