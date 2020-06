La réalité augmentée au secours des déficients visuels

Aider les personnes malvoyantes et aveugles à se déplacer plus facilement dans la jungle urbaine en utilisant les technologies les plus avancées, pour Arnaud Lenglet, ingénieur robotique, fondateur et CEO de Panda Guide, l’idée est venue à la suite de la chute d’une amie malvoyante, entre le quai et le métro, à Paris. Il prend alors conscience des difficultés rencontrées par les déficients visuels en matière de mobilité en développant un outil susceptible de favoriser l’autonomie de ces personnes en situation de handicap lequel favorise leur intégration dans la société, autant sur le plan social, scolaire que professionnel. C’est ainsi qu’est né le projet « Panda Guide ».Après trois ans de R&D (recherche et développement), le Panda Guide est opérationnel. Concrètement, cet objet technologique qui se place autour du cou de la personne concernée, est, comme peut l’être un chien guide, un véritable compagnon, plus technologique et certainement moins affectueux, capable de repérer les obstacles et de transmettre l’information au porteur.Le Panda Guide analyse l’environnement de l’utilisateur grâce à une caméra intégrée. Il transmet les informations par un système de vibrations haute définition par l’intermédiaire de la réalité augmentée. La personne en situation de déficience visuelle, peut alors prendre connaissance des obstacles présents sur son chemin (mobilier urbain, vélo ou trottinette déposée sur le trottoir, quai de métro, véhicule en stationnement…). Une solution technique qui offre une plus grande lisibilité du terrain.Ce tour de cou qui devrait être commercialisé au début de l’année 2021 au prix de 990 €, peut être pré-acheté en financement participatif sur Ulule à hauteur de 690 € ou en trois fois sans frais à 890 €, est évolutif selon son concepteur. «», affirme Arnaud Lenglet. «», celle-ci ira de la lecture de texte, en passant par la reconnaissance de visage ou la détection de visage. L’histoire de Panda Guide, à l’image de l’animal sympathique que chacun connait, ne fait que commencer.