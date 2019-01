La transition numérique peut-elle se faire sans les femmes ?

« Les entreprises attendent des talents et se privent des talents féminins »

En 2016 seulement 7 % des start-ups françaises étaient créées ou dirigées par des femmes selon le baromètre 2017 réalisé par l’association StartHer avec KPMG. «», note le magazine les Inrocks qui s’est intéressé au sujet. Et à ce jour seulement 20% des filles candidatent dans les filières initiales aux métiers du numérique.» déclarait l’an dernier le Secrétaire d’Etat, chargé du numérique, Mounir Mahjoubi. Pour ce dernier, il est urgent d’agir et de redonner aux femmes la place qui est la leur dans le numériquePour les acteurs de l’innovation numérique, des entreprises d’envergure nationales et internationales, regroupées au sein des clubs FACE en France, ce constat une raison suffisante pourlancer le programme WiFilles , avec un objectif : permettre aux collégiennes et lycéennes d’acquérir une maitrise des outils multimédia. Pour cela les clubs locaux organisent des ateliers pratiques, permettant d’améliorer la compréhension de la partie technique «», peut-on lire sur le site web WiFilles.Ce programme qui doit permettre aux jeunes filles de bénéficier d’une expérience dans le numérique riche et épanouissante et surtout comprendre quels sont les freins qui font que les plus jeunes et plus particulièrement les filles, se détournent de la filière STEM (Sciences, Technologies, Engineering et Mathématiques). Pour les entreprises regroupées au sein des groupes FACE, dont la plupart recrutent dans les métiers du numérique il est important de communiquer sur l’égalité fille-garçons en tentant de briser les stéréotypes qui poussent les filles vers certaines filières plutôt que d’autres. Les ateliers organisés par les acteurs locaux, dans le cadre WiFilles, se fixent pour objectif de faire découvrir les richesses de la filière STEM en montrant que l’on peut aussi prendre du plaisir à étudier l’informatique et le numérique.(dont le programme a détourné le logo – NDLR)», explique Nicolas Touchet, Directeur Enedis Maine-et-Loire, et membre actif du club FACE Angers Loire. « I».Créé en 2012, le club FACE Angers Loire , créé en 2012, compte plus de 120 acteurs qui se mobilisent sur son territoire pour mener des actions concrètes en faveur de la diversité et pour lutter contre toute forme d’exclusion, de discrimination et de pauvreté. «», le Club d’entreprises FACE Angers Loire travaille sur la création d’un Club WiFilles à Angers pour 2019. Il sera officiellement lancé le 30 janvier prochain. L’objectif du club angevin, comme les autres, sera de «».Le programme WiFilles a été créé en 2014 par le club FACE Seine Saint Denis et le projet a été lauréat de «», une fondation œuvrant pour l'innovation sociale en 2015.A noter que la Fondation de France s’engage dans la même démarche avec le collectif femmes@numerique et qu’une association de la région des Pays de la Loire, Femmes du digital Ouest , se mobilise pour sensibiliserles jeunes filles aux opportunités offertes par le numérique.