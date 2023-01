La ville de Puteaux lance une carte vitale pour les animaux de compagnie

Lors d’un accident ou d’une hospitalisation urgente, que deviennent nos animaux domestiques ? questionne la ville francilienne de Puteaux, citée des Hauts-Seine, sur laquelle sont installés les gratte-ciels futuristes du quartier de la Défense. Cette cité de 45 000 habitants compte, comme beaucoup de ville un nombre croissant d’animaux de compagnie, le plus souvent des chiens qui vivent avec une famille et qui tiennent compagnie au personnes seules.En cas d’absence imprévue d’un propriétaire, afin d’éviter d’ajouter un stress supplémentaire dans une situation déjà difficile, la collectivité de Puteaux a créé et mis à disposition une carte et un autocollant « Mon animal est seul chez moi ». Ce dispositif vise à signaler à tous les intervenants, la présence d’un animal de compagnie laissé seul àla maison.Distribuée à tous les bénéficiaires du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), propriétaires d’un animal domestique, et disponible gratuitement au « Puteaux Point-Info » (situé en face de l’Hôtel de Ville) » ou en téléchargement sur Puteaux.fr , cette carte permet d’inscrire le numéro de téléphone de deux personnes de confiance (ou parrain) à informer, les coordonnées du vétérinaire traitant ou encore le numéro d’identification de l’animal. Cette initiative a été pensée pour rassurer les maîtres isolés et éviter que les animaux soient les oubliés dans ce genre de situation, avec tous les risques que cela comporte.», explique Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Maire de Puteaux et Présidente du territoire Paris Ouest La Défense.Depuis des années, la cité francilienne s’affiche comme la ville où il fait bon vivre avec son animal de compagnie. Elle est d’ailleurs labellisée « Ville Amie des Animaux » et notée « 3 pattes », dans le classement des villes qui prennent en considération les animaux domestiques.