Lancement du projet « Zero Emission Valley » à Chambéry

La station de Chambéry, qui sert d’expérimentation, avant le déploiement sur le reste du territoire régional, a déjà retenu l’attention des entreprises et des particuliers : 19 entreprises implantées localement se sont engagées dans la mobilité hydrogène en achetant déjà 40 véhicules utilisant cette source d’énergie. C’est notamment le cas de Michelin, partenaire du projet, mais aussi directement intéressé pour ses véhicules.



« Avec l’hydrogène, le Groupe Michelin promeut une mobilité encore plus durable, en conformité avec son axe principal de développement », déclare Remi de Verdilhac, Secrétaire Général du groupe de pneumatiques. « Cette mobilité doit être accessible à tous les utilisateurs, pour tous les modes de transports. Il faut donc mobiliser tous les acteurs de la région, industriels et institutionnels, pour assurer un maillage suffisant de stations de recharge ».



L’aide financière qui va de 9 100 à 15 000 €, selon le kilométrage annuel du véhicule est financée par la Région et l’Europe à laquelle s’ajoute le bonus écologique propre au changement pour un véhicule plus propre. L’Ademe apporte également 14, 4 millions d’Euros pour l’ensemble du projet, dans le cadre du plan national hydrogène, lancé le 1er Juin 2018 par le ministre de la Transition écologique et solidaire. Cette aide permettra de financer les 2/3 des installations de production (catalyseurs), mais aussi des stations de recharge, ainsi qu’à l’acquisition de 200 véhicules supplémentaires, notamment des bus, de véhicules de transport légers et des fourgons.



Les véhicules motorisés ne sont pas les seuls concernés puisque dans le cadre du plan Climat Aair Energie, 15 vélos à hydrogène dont des triporteurs vont être achetés pour mise en prêt, par l’agglomération de Grand Chambéry. La Région soutient également l’achat de ces vélos en aidant financièrement ceux qui souhaitent en acquérir. Ce type de vélo coute aujourd’hui 7500 €, mais pourrait descendre à 3500 € en fonction de son engouement. 2 stations de recharge pour vélos sont installées à Chambéry et une troisième devrait voir le jour.



Le projet « Zero Emission Valley » dont la société Hympulsion est le « bras armé » avec des actionnaires tels qu’Engie, Michelin, la Région ARA, la Banque des Territoires et le Crédit Agricole, permettra à termes d’économiser chaque année 623 700 litres de carburants fossiles et 1517 tonnes de CO2.