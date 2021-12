Le CES 2022 avec Marc-Lionel Gatto – commissaire général du Village Francophone et de My Global Village

C’est dans ce cadre que nous accompagnons sous forme de learning expédition, différents acteurs majeurs de la smart city, à l’exemple des startups afin de leurs permettre de rencontrer d’autres territoires, partager leur retour d’expériences, détailler leurs besoins, mais aussi créer un lien réel et durable entre les acteurs économiques.Partenaires des évènements comme le Salon Innopolis, Maddy Keynote, Hannover Messe, SIMI, Smart City World congrès de Barcelone ou le Salon des Maires…, nous vous offrons la possibilité d’intégrer une dynamique nouvelle, sur le plus grand salon international de l’innovation : le CES de LAS VEGAS du 5 au 7 Janvier 2022.et peut donc répondre à toutes vos questions et vous aider à préparer votre voyageDeux Formules (hors hébergement et transport) vous sont proposées. En cas de besoins nous vous mettons en relation avec nos partenaires « PINK SKY TRAVEL » et « LesVoyages de Joséphine ». Pour info : le billet A/R Classe économique est fixé aux alentours de 1400 euros depuis Paris CDG et l’hôtel de 400 à 900 euros,Plus d’info, et organisation, contacter : nathalie@bse-group.fr