Le CES de Las Vegas, grand messe de la Tech, ouvre ses portes le 8 janvier

Avec 4500 exposants répartis sur 250 000 mètre carrés, le Consumer Electronics Show est un rendez-vous que le monde de la tech ne voudrait manquer sous aucun prétexte. Dès le 8 janvier et jusqu’au 11 janvier, il y aura donc foule dans les allées du CES pour découvrir les dernières productions et les tendances des grandes entreprises de l’électronique, le plus souvent chinoises, coréennes et japonaises, mais pas seulement.De la voiture autonome, au gant connecté, en passant par la e-santé et la smart-city, tout ce qui agite l’écosystème numérique de la planète se doit d’être présent au CES de Las Vegas. Et comme les années précédentes, les grandes entreprises françaises et les startups qu’elles prennent sous leur protection, seront présentes pour tenter de prendre leur place sur l’énorme marché commercial qui s’organise en marge de ce grand rendez-vous international. Car on ne vient pas pour flâner au CES de Las Vegas, mais bien pour prendre des contacts et enrichir son réseau commercial.Comme le souligne le site web « Presse Citron », plusieurs tendances se dessinent cette année : la 5G qui commence à pointer le bout de son nez, les écrans pliables mais aussi intelligents, la voiture autonome et connectée, la ville intelligente et ses technologies de plus en plus performantes port, la blockchain, la robotique, les nouvelles formes d’énergie, les médias. Bref, le plein de nouveauté qui devrait donner le torticolis au visiteurs toujours plus nombreux.