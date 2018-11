Le Dossier Médical Partagé est désormais une réalité

Si tous les assurés, mineurs comme majeurs, malade ou pas, peuvent créer et accéder à leur DMP, celui-ci n’est pas obligatoire et repose sur le souhait de chacun de le créer ou pas. D’ailleurs l’Assurance Maladie précise que l’on ne sera pas moins remboursé si l'on n’a pas créé ce carnet de santé dématérialisé. Mais cette dernière espère vient convaincre 40 millions d’assurés d’ici cinq ans, dont 15 millions dès le 19 novembre prochain. Ces derniers recevront un courrier les invitant à créer leur DMP.Alors puisqu’il est accessible, créons-le sans attendre. Rien de plus facile : il suffit de cliquer sur le site « Mon DMP » et de cliquer sur le bouton bien visible : «». Dans un premier temps il faudra entrer un premier code d’accès à demander auprès de l’Assurance Maladie. Ce code sera retourné par courriel dans les deux heures. Muni de ce code, il faudra toujours depuis le site créer mon DMP, entrer son numéro de sécu et le numéro de série de la carte Vitale. Puis un mail et un numéro de mobile, accepter les conditions générales et le DMP s'ouvre en proposant un identifiant et un premier code d’accès qu’il faudra changer lors du premier accès.Ensuite, à chaque accès un code numérique, à utiliser dans les 10 minutes, sera adressé par mail ou texto à l'assuré, selon son choix initial, afin de sécuriser l’accès. Après avoir renseigné son profil et notamment les coordonnées du médecin traitant, du tiers de confiance et de la personne à joindre en cas d’urgence, l'assuré sera alors aux commandes de son carnet de santé vierge de toute information. A chacun de rentrer les documents en sa possession afin de créer une première historique. Ensuite les professionnels de santé feront le reste. Il faudra sans doute leur préciser lors des consultations.Ensuite, à chaque ajout d’une nouvelle pièce l’assuré recevra une alerte et pourra ainsi la consulter.S’il faut disposer d’un accès numérique pour créer ou ouvrir le DMP, la question se pose pour les personnes qui n’ont pas d’ordinateur ou de smartphone. Pas de problème, un professionnel de santé, peut alors le créer et entrer les informations. Pour les personnes âgées ce peut-être une infirmière qui renseigne et lit les informations au patient.Aucun problème majeur lors de la création de ce dossier gratuit et sommes toutes intéressant, puisqu’il permet de retrouver facilement et rapidement ses documents de santé. Ce qui n’est pas évident lorsqu’ils sont classés physiquement, d’autant que certains peuvent s’égarer ou ne pas être systématiquement communiqués par le médecin. Le DMP est organisé en huit rubriques dont l’une est une fiche de synthèse qui doit être remplie par le médecin traitant : antécédents médicaux, groupe sanguin, allergies, traitement en cours. Cette architecture devrait évoluer avec, à partir d’avril 2019, les données concernant les vaccinations.Seuls les professionnels de santé autorisés par le patient et le patient lui-même pourront voir et analyser le contenu du DMP. Les médecins de travail, les mutuelles, et encore moins les organismes financiers et assurances à l’affut de notre état de santé ne pourront avoir accès à ce Dossier Médical Partagé.