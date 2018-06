Le Dossier Médical Partagé pour tous à l'automne prochain

Testé sur neufs départements, considérés par la CNAM comme un échantillon suffisamment représentatif en matière de taille, de population et d'organisation des soins, le nouveau DMP sera ajusté en fonction des retours des utilisateurs avant sa généralisation sur l'ensemble du territoire.



Ce que l'on sait du Dossier Médical Partagé tel qu'il est utilisé dans les départements tests, c'est qu'il s'agit d'un outil numérique destiné à « favoriser la prévention, la qualité, la continuité et la prise en charge coordonnée des soins des patients » comme l'explique la loi de modernisation de 2016. C'est donc bien un dossier médical élargi qui devrait favoriser la collaboration entre les professionnels de santé et éviter les éventuelles erreurs par manque d'information. Selon le vœu de l'actuelle ministre de la Santé, Agnès Buzin, il devrait « fluidifier la relation ville-hôpital pour améliorer le parcours de soin et ainsi éviter les redondances de traitements et d’examens ». Une innovation qui devrait permettre d'éviter les dérives et à la CNAM de faire des économies.



La Santé est donc bien en train de faire sa révolution numérique. Le Dossier Médical Partagé en est l'une des premières pierres, mais d'autre projets allant dans le même sens sont en cours de développement. C'est la cas de la télémédecine pour répondre à la désertification médicale de certaines zones du territoire, ou pour éviter le recours systématique au médecin, mais aussi de la e-prescription, c'est à dire l'ordonnance numérique.



D'ici 2022, l'ordonnance papier que nous connaissions tous devrait disparaître. Elle sera émise par le médecin et stockée dans le DMP. Le pharmacien n'aura plus qu'à l'ouvrir pour connaître la prescription.



De même la carte vitale telle que nous la connaissons aujourd'hui va disparaître pour être installée sur le smartphone du patient qui le présentera au professionnels de santé pour qu'il puisse connaître son numéro d'identification unique et sa validité. Avantage : le patient n'aura plus besoin de recharger sa carte. La présentation de cette carte digitale permettra de vérifier l'identité du patient.



Mais une difficulté va se présenter rapidement. Tous les assurés sociaux ne possèdent pas un smartphone et ne sont pas égaux devant le développent du numérique, notamment les personnes les plus âgées. Une formation et une prise en charge des patients non équipés sera donc nécessaire pour éviter l'exclusion technologique. Pas simple, surtout quand il s'agit de santé.